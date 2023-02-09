СГК временно отключила три дома от тепла из-за взрыва газа на Линейной в Новосибирске

СГК временно отключило подачу тепла в три дома из-за взрыва газа на Линейной в Новосибирске.
— В связи с обрушением в пятиэтажном доме на улице Линейной вынуждены временно прекратить подачу теплоносителя в три многоквартирных дома — сегодня до 13:00. Помимо пострадавшего дома по адресу Линейная, 39, это дома по соседству: Линейная, 37 и 39/1, — сообщили в компании.
Час назад в секторе отключения были 22 дома, сейчас контур отключения удалось сузить, теплосети включены в работу. Теплоснабжение 19 домов восстановится в ближайшие часы.
Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело.
Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.