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Взрыв газа на Линейной

СГК временно отключила три дома от тепла из-за взрыва газа на Линейной в Новосибирске

На месте ЧП продолжаются работы

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Теплоснабжение девятнадцати домов восстановится в ближайшие часы

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СГК временно отключило подачу тепла в три дома из-за взрыва газа на Линейной в Новосибирске.

— В связи с обрушением в пятиэтажном доме на улице Линейной вынуждены временно прекратить подачу теплоносителя в три многоквартирных дома — сегодня до 13:00. Помимо пострадавшего дома по адресу Линейная, 39, это дома по соседству: Линейная, 37 и 39/1, — сообщили в компании.

Час назад в секторе отключения были 22 дома, сейчас контур отключения удалось сузить, теплосети включены в работу. Теплоснабжение 19 домов восстановится в ближайшие часы.

Всё, что известно на данный момент, мы собрали в одном видео. Возбуждено уголовное дело.

Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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