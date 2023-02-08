10-летний мальчик застрял в дереве возле оперного театра — видео, как его вытаскивали

В Новосибирске вчера, 7 февраля, вечером спасатели достали ногу
— Поступила просьба оказать помощь мальчику, который гулял с родителями в парке у оперного театра, залез на дерево, и его нога застряла между двумя стволами. Оперативно прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью гидравлики отжали стволы деревьев и освободили ногу ребенка, — рассказали в соцсетях спасатели.
Мальчика передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался. На спасение ребенка ушло меньше 10 минут.
В субботу, 4 февраля, девушка оказалась запертой на балконе в Новосибирске в доме на улице Кошурникова в Дзержинском районе. Пришлось вызывать спасателей МАСС.