freedom
СЕЙЧАС -19°С
Пробки 5/10
usd 70.89
eur 75.91
Тема дняКакие продукты подорожают в ближайшее время
Все новости
Все новости

10-летний мальчик застрял в дереве возле оперного театра — видео, как его вытаскивали

Два ствола дерева пришлось раздвигать с помощью гидравлики

893

Инцидент произошел вчера вечером

Поделиться

В Новосибирске вчера, 7 февраля, вечером спасатели достали ногу 10-летнего мальчика, которая застряла между двух стволов дерева. На место в 18:58 вызвали спасателей МАСС.

— Поступила просьба оказать помощь мальчику, который гулял с родителями в парке у оперного театра, залез на дерево, и его нога застряла между двумя стволами. Оперативно прибывшие по указанному адресу спасатели с помощью гидравлики отжали стволы деревьев и освободили ногу ребенка, — рассказали в соцсетях спасатели.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Дерево разжали ради спасения ноги

Видео: МАСС

Мальчика передали родителям. В медицинской помощи он не нуждался. На спасение ребенка ушло меньше 10 минут.

В субботу, 4 февраля, девушка оказалась запертой на балконе в Новосибирске в доме на улице Кошурникова в Дзержинском районе. Пришлось вызывать спасателей МАСС.

По теме

МАССДеревоРебенокСпасение
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter