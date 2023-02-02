15-летний подросток не вернулся из школы в Марусино — его нет дома четвертый день

Волонтеры новосибирского отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» попросили помощи в поисках 15-летнего подростка. Денис Петянин не вернулся домой из школы в Марусино 30 января.

— В день пропажи очень рано встал самостоятельно в школу. Обычно, как у всех нормальных деток, подростков, была проблема с тем, чтобы проснуться. [В этот раз] сам встал, ушел в школу. После школы он обычно приходил, помогал в местном магазине. Домой ночевать не вернулся, — рассказала НГС и. о. руководителя отряда в Новосибирске Алеся Яблонских.