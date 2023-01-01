«Хотел поехать в Москву»: в Новосибирске ищут 15-летнего подростка с Алтая — он пропал две недели назад

— Он направляется в Москву, поэтому может находиться в Новосибирске. Эта информация от полиции, но она не 100%. Но мы объявили поиск уже по всем сибирским городам. Он не раз уже уходил из дома, но поиск через нас впервые объявляется. Семья благополучная, конфликтов никаких не было, — объяснила корреспонденту НГС волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Алтайского края Диана Горная.