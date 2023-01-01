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«Хотел поехать в Москву»: в Новосибирске ищут 15-летнего подростка с Алтая — он пропал две недели назад

Никита Жуков исчез 16 декабря

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Никита Жуков может быть сейчас в Новосибирске

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В Новосибирске ищут 15-летнего подростка из Алтайского края. Никита Жуков пропал 16 декабря в Бийске. По информации отряда «Лиза Алерт», может направляться в Москву через Новосибирск.

— Он направляется в Москву, поэтому может находиться в Новосибирске. Эта информация от полиции, но она не 100%. Но мы объявили поиск уже по всем сибирским городам. Он не раз уже уходил из дома, но поиск через нас впервые объявляется. Семья благополучная, конфликтов никаких не было, — объяснила корреспонденту НГС волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Алтайского края Диана Горная.

Рост Никиты — 167 сантиметров. У него карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка. У подростка худощавое телосложение. Он был одет в песочного цвета куртку, черные джинсы, черные кроссовки с красной подошвой, темно-синюю шапку.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, пожалуйста, сообщите информацию по номеру: 112 или 8 800 700–54–52.

В Новосибирске ищут 51-летнего Юрия Пузырева. Мужчина пропал в Дзержинском районе города, о его местонахождении неизвестно с июля.

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