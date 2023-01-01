«Хотел поехать в Москву»: в Новосибирске ищут 15-летнего подростка с Алтая — он пропал две недели назад

В Новосибирске ищут
— Он направляется в Москву, поэтому может находиться в Новосибирске. Эта информация от полиции, но она не 100%. Но мы объявили поиск уже по всем сибирским городам. Он не раз уже уходил из дома, но поиск через нас впервые объявляется. Семья благополучная, конфликтов никаких не было, — объяснила корреспонденту НГС волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» Алтайского края Диана Горная.
Рост Никиты — 167 сантиметров. У него карие глаза, темно-русые волосы, короткая стрижка. У подростка худощавое телосложение. Он был одет в песочного цвета куртку, черные джинсы, черные кроссовки с красной подошвой, темно-синюю шапку.
Если вам что-либо известно о его местонахождении, пожалуйста, сообщите информацию по номеру: 112 или
В Новосибирске ищут