В Новосибирске ищут 51-летнего мужчину — о его местонахождении неизвестно с июля

— Он перестал выходить на связь по телефону, адреса они не знают, ни у родных, ни у близких не появлялся. В важные для семьи даты также не появился дома, ни с кем не вышел на связь, поэтому было написано в полицию заявление на розыск, — объяснила руководитель «ЛизаАлерт».