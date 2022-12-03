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В Новосибирске ищут 51-летнего мужчину — о его местонахождении неизвестно с июля

Незадолго до того, как мужчина пропал, он сменил место жительства

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Мужчина пропал несколько месяцев назад

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В Новосибирске ищут 51-летнего Юрия Пузырева. Мужчина пропал в Дзержинском районе города, о его местонахождении неизвестно с июля.

Как уточнила НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, незадолго до того, как мужчина пропал, он сменил место жительства. Свои вещи Юрий оставил у родных, поэтому конкретного адреса проживания у близких нет.

— Он перестал выходить на связь по телефону, адреса они не знают, ни у родных, ни у близких не появлялся. В важные для семьи даты также не появился дома, ни с кем не вышел на связь, поэтому было написано в полицию заявление на розыск, — объяснила руководитель «ЛизаАлерт».

По рекомендации сотрудников полиции родственники Юрия обратились к сотрудникам отряда. Сейчас поисковый отряд распространил ориентировки в интернете, чтобы найти тех, кто знает, где проживает мужчина, и узнать, почему он не выходит на связь.

— В связи с тем, что очень длительный период отсутствия, проверить медицинские учреждения крайне затруднительно, — отметила Алеся Яблонских.

Рост мужчины — 178 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы с залысинами и голубые глаза.

Если вы обладаете данными о местонахождении этого человека, позвоните на горячую линию отряда: 8 800 700-54-52.

Вчера в Новосибирске нашли живым 14-летнего мальчика, который исчез в конце ноября. В день пропажи он ушел в школу и домой не вернулся.

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Дзержинский районПропал мужчинаПоисковый отряд ЛизаАлерт
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