«Нашли сотрудники полиции»: пропавший в Новосибирске 14-летний мальчик найден живым

В Новосибирске нашли живым
Как сообщила НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских, молодого человека обнаружили сотрудники полиции. С подростком все в порядке.
— Мальчика в итоге нашли сотрудники полиции. С ним все в порядке, он жив, здоров. Дальше уже будет работать инспектор ПДН (Инспектор по делам несовершеннолетних. — Прим. НГС). С мальчиком и с его семьей, — сказала Алеся Яблонских.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что сотрудники полиции устанавливают причины ухода ребенка из дома.
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