Водитель «Нивы» погиб в аварии с грузовиком на перекрестке — два пассажира в тяжелом состоянии

Один человек погиб и двое получили травмы в автомобильной аварии в Новосибирской области, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Трагедия произошла вечером 20 декабря в Убинском районе. Водитель ВАЗ-2121 выехал на перекресток в районе села Крещенское и врезался в грузовик DAF с полуприцепом. Известно, что «Нива» ехала по автодороге К-34, грузовик — по трассе Р-254 «Иртыш».
— В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое мужчин-пассажиров 1997 года рождения, один из которых в тяжелом состоянии, доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Убинскую районную больницу.
По словам полицейских, в ДТП усматривается вина водителя легковушки: он должен был пропустить грузовик, который двигался по главной дороге.
Вчера на трассе в Чулымском районе погиб водитель автомобиля «Хонда». Машина выехала на встречную полосу и врезалась в фуру.