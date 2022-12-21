Водитель «Нивы» погиб в аварии с грузовиком на перекрестке — два пассажира в тяжелом состоянии

Один человек погиб и двое получили травмы в автомобильной аварии в Новосибирской области, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Трагедия произошла вечером 20 декабря в Убинском районе. Водитель ВАЗ-2121 выехал на перекресток в районе села Крещенское и врезался в грузовик DAF с полуприцепом. Известно, что «Нива» ехала по автодороге К-34, грузовик — по трассе Р-254 «Иртыш».