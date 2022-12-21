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Водитель «Нивы» погиб в аварии с грузовиком на перекрестке — два пассажира в тяжелом состоянии

В ДТП усматривается вина погибшего

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Автомобиль после аварии восстановлению не подлежит

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Один человек погиб и двое получили травмы в автомобильной аварии в Новосибирской области, сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Трагедия произошла вечером 20 декабря в Убинском районе. Водитель ВАЗ-2121 выехал на перекресток в районе села Крещенское и врезался в грузовик DAF с полуприцепом. Известно, что «Нива» ехала по автодороге К-34, грузовик — по трассе Р-254 «Иртыш».

— В результате происшествия водитель легкового автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое мужчин-пассажиров 1997 года рождения, один из которых в тяжелом состоянии, доставлены бригадой скорой медицинской помощи в Убинскую районную больницу.

По словам полицейских, в ДТП усматривается вина водителя легковушки: он должен был пропустить грузовик, который двигался по главной дороге.

Вчера на трассе в Чулымском районе погиб водитель автомобиля «Хонда». Машина выехала на встречную полосу и врезалась в фуру.

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