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Прорыв теплотрассыПодробности

Без тепла сотни домов и десятки тысяч новосибирцев — смотрим в одном видео, как город замерзает из-за аварий

За неделю было несколько крупных прорывов

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За последнюю неделю в Новосибирске произошло несколько коммунальных аварий, без тепла остались сотни жителей. В этом видео показываем хронику событий с прошлой недели. В понедельник власти отчитались о ликвидации последствий и подаче тепла, а 13 декабря произошло очередное отключение — без тепла осталось больше полутора сотен домов на улицах Аэропорт и Декабристов. В СГК пообещали вернуть отопление до конца дня. Если вы не знаете, куда звонить, если холодные батареи, здесь список полезных телефонов.

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