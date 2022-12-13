Без тепла сотни домов и десятки тысяч новосибирцев — смотрим в одном видео, как город замерзает из-за аварий

За последнюю неделю в Новосибирске произошло несколько коммунальных аварий, без тепла остались сотни жителей. В этом видео показываем хронику событий с прошлой недели. В понедельник власти отчитались о ликвидации последствий и подаче тепла, а 13 декабря произошло очередное отключение — без тепла осталось больше полутора сотен домов на улицах Аэропорт и Декабристов. В СГК пообещали вернуть отопление до конца дня. Если вы не знаете, куда звонить, если холодные батареи, здесь список полезных телефонов.