СКР отказался возбуждать уголовное дело по смерти мобилизованного в НВВКУ

Главное военное следственное управление СКР назвало причину смерти
— Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть Колтуна А. В. наступила от отравления этиловым алкоголем, — говорится в ответе ГВСУ на запрос «ИрСити».
В ведомстве уточнили, что по результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления.
О гибели уроженца Иркутской области 6 октября сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Как рассказала «ИрСити» мама погибшего Елена Гудо, братчанин добровольно пришел в военкомат утром 27 сентября, а на следующий день его вместе с другими мобилизованными отправили на учебные сборы в Новосибирск. По словам матери, мужчина был трезв во время отправки, и до этого выпивал только по праздникам.
Последний раз Колтун созвонился с родственниками рано утром 2 октября.
— Я у него спрашивала, как он, почему так редко звонит. Он ответил, что там бардак, все пьют, пьяные шатаются, форму не выдают, не кормят. Говорил, что ест то, что собирали в дорогу. Потом сказал, что перезвонит. Это был его последний звонок. В этот же день ночью позвонила невестка, сказала, что Саша умер, — рассказывала Елена Гудо.
У Александра Колтуна дома остались шестеро детей, самому младшему ребенку — 1 год и 9 месяцев.
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После отправки мобилизованных из Иркутской области в учебный центр в Новосибирск приехал губернатор Игорь Кобзев, который проверил условия проживания и питания мужчин. Тогда он подтвердил, что форму получили не все, а часть мобилизованных разместили в Доме культуры.