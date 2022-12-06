СКР отказался возбуждать уголовное дело по смерти мобилизованного в НВВКУ

После отправки мобилизованных из Иркутской области в учебный центр в Новосибирск приехал губернатор Игорь Кобзев, который проверил условия проживания и питания мужчин. Тогда он подтвердил, что форму получили не все, а часть мобилизованных разместили в Доме культуры.