Губернатор Иркутской области был замечен с военными в Новосибирске — зачем он приехал
Сегодня он работает в НСО
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 12 ноября, прилетел в Новосибирскую область для того, чтобы встретиться с начальником НВВКУ генералом-майором Сергеем Марковчиным. Об этом сообщает официальный портал Иркутской области.
В училище сейчас проходят подготовку мобилизованные из Приангарья — их размещение и обсуждал губернатор соседнего региона. Также он пообщался и с самими мобилизованными.
— Настроение у ребят боевое. Учеба налажена, улучшены бытовые условия, экипировка получена. По питанию тоже вопросов нет. Бойцы благодарят жителей региона за внимание и поддержку, передают наилучшие пожелания родным и близким, — цитирует Игоря Кобзева официальный портал Иркутской области.
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