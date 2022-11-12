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Спецоперация на Украине

Губернатор Иркутской области был замечен с военными в Новосибирске — зачем он приехал

Сегодня он работает в НСО

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Игорь Кобзев пообщался с мобилизованными

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 12 ноября, прилетел в Новосибирскую область для того, чтобы встретиться с начальником НВВКУ генералом-майором Сергеем Марковчиным. Об этом сообщает официальный портал Иркутской области.

В училище сейчас проходят подготовку мобилизованные из Приангарья — их размещение и обсуждал губернатор соседнего региона. Также он пообщался и с самими мобилизованными.


— Настроение у ребят боевое. Учеба налажена, улучшены бытовые условия, экипировка получена. По питанию тоже вопросов нет. Бойцы благодарят жителей региона за внимание и поддержку, передают наилучшие пожелания родным и близким, — цитирует Игоря Кобзева официальный портал Иркутской области.

С началом частичной мобилизации в Новосибирской области пришлось спешно менять правила продажи алкоголя и вводить запреты на его продажу. Как магазины выживают и (не) продают алкоголь, вы можете посмотреть в нашем репортаже.

ВоенныеСВОЧастичная мобилизация
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