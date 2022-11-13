65-летний пенсионер погиб в ДТП на Чуйском тракте: его ВАЗ на встречку вытолкнула иномарка
В аварию попали три автомобиля
Один человек погиб в ДТП с участием трех автомобилей в Новосибирской области.
Трагедия произошла 13 ноября около 07:35 на
— Автомобиль ВАЗ, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался во встречном направлении, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.
В результате погиб водитель отечественного авто. Другие участники аварии не пострадали, никто из них за медицинской помощью не обратился.
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.
Накануне пассажирка джипа Land Cruiser погибла в аварии под Новосибирском. Внедорожник врезался в КАМАЗ на встречной полосе.