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65-летний пенсионер погиб в ДТП на Чуйском тракте: его ВАЗ на встречку вытолкнула иномарка

В аварию попали три автомобиля

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В деталях ДТП разбираются автоинспекторы

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Один человек погиб в ДТП с участием трех автомобилей в Новосибирской области.

Трагедия произошла 13 ноября около 07:35 на 62-м километре автодороги «Чуйский тракт». 34-летний водитель Nissan Pulsar, двигаясь в сторону Бердска, врезался в попутный ВАЗ-2107, за рулем которого сидел 65-летний пенсионер.

— Автомобиль ВАЗ, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который двигался во встречном направлении, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Новосибирской области.

Никто из других участников аварии не пострадал

Никто из других участников аварии не пострадал

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В результате погиб водитель отечественного авто. Другие участники аварии не пострадали, никто из них за медицинской помощью не обратился.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Накануне пассажирка джипа Land Cruiser погибла в аварии под Новосибирском. Внедорожник врезался в КАМАЗ на встречной полосе.

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