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СК начал проверку из-за информации об избиении женщины в пансионате в Новосибирске

Следователи предполагают, что инцидент допустили сотрудники

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Предполагается, что дело могут возбудить за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности

Предполагается, что дело могут возбудить за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности

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В Новосибирске следователи начали проверку информации об избиении 78-летней женщины в одном из пансионатов города. Отмечает, что проверка идет после публикации в СМИ.

— Выявлено сообщение о том, что в одном из пансионатов, расположенном в Дзержинском районе г. Новосибирска, причинены телесные повреждения женщине 1944 года рождения, которая содержится в данном пансионате на постоянной основе. Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — сообщили в СК.

По предварительной информации СК, инцидент был допущен сотрудниками пансионата.

20 августа в паблике «Сводка по району. Заельцовка» родственники пострадавшей анонимно рассказали о произошедшем. Из их слов следует, что женщину избила соседка в частном пансионате «Южный» на проспекте Дзержинского, 81а.

— После нашей жалобы директор принес извинения и предложил отдельную палату для мамы за те же деньги, но у нас нет больше доверия к ним, — сообщила родственница женщины, добавив, что обратилась в полицию и Роспотребнадзор (одно из заявлений прикреплено к посту).

В пансионате «Южный» отказались комментировать НГС данный инцидент. На сайте компании говорится, что пансионат входит в федеральную сеть частных пансионатов по уходу за пожилыми людьми.

ООО Пансионат «Южный» зарегистрировано в феврале 2016 года. Гендиректор — Феликс Михайлович Ринский. Помимо Ринского, в учредителях состоят Марк Давидович Сигал и Георгий Викторович Стариков. Согласно информации «Контур.Фокус», на конец 2021 года ООО показало 68,1 миллиона рублей выручки, чистый убыток — 2,9 миллиона рублей.

Накануне новосибирские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда средней тяжести (пункт «в» части 2 статьи 112 УК РФ) 10-летнему ребенку. Его избили сверстники рядом в библиотекой в Октябрьском районе.

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