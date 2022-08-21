СК начал проверку из-за информации об избиении женщины в пансионате в Новосибирске
Следователи предполагают, что инцидент допустили сотрудники
В Новосибирске следователи начали проверку информации об избиении 78-летней женщины в одном из пансионатов города. Отмечает, что проверка идет после публикации в СМИ.
— Выявлено сообщение о том, что в одном из пансионатов, расположенном в Дзержинском районе г. Новосибирска, причинены телесные повреждения женщине 1944 года рождения, которая содержится в данном пансионате на постоянной основе. Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного
По предварительной информации СК, инцидент был допущен сотрудниками пансионата.
20 августа в паблике «Сводка по району. Заельцовка» родственники пострадавшей анонимно рассказали о произошедшем. Из их слов следует, что женщину избила соседка в частном пансионате «Южный» на проспекте Дзержинского, 81а.
— После нашей жалобы директор принес извинения и предложил отдельную палату для мамы за те же деньги, но у нас нет больше доверия к ним, — сообщила родственница женщины, добавив, что обратилась в полицию и Роспотребнадзор (одно из заявлений прикреплено к посту).
В пансионате «Южный» отказались комментировать НГС данный инцидент. На сайте компании говорится, что пансионат входит в федеральную сеть частных пансионатов по уходу за пожилыми людьми.
ООО Пансионат «Южный» зарегистрировано в феврале 2016 года. Гендиректор — Феликс Михайлович Ринский. Помимо Ринского, в учредителях состоят Марк Давидович Сигал и Георгий Викторович Стариков. Согласно информации «Контур.Фокус», на конец 2021 года ООО показало
Накануне новосибирские следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда средней тяжести (пункт «в» части 2 статьи 112 УК РФ) 10-летнему ребенку. Его избили сверстники рядом в библиотекой в Октябрьском районе.