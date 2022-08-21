СК начал проверку из-за информации об избиении женщины в пансионате в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку информации об избиении 78-летней женщины в одном из пансионатов города. Отмечает, что проверка идет после публикации в СМИ.



— Выявлено сообщение о том, что в одном из пансионатов, расположенном в Дзержинском районе г. Новосибирска, причинены телесные повреждения женщине 1944 года рождения, которая содержится в данном пансионате на постоянной основе. Организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), — сообщили в СК.

