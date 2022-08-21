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«Не рассчитал силы». Тонущего пьяного новосибирца из реки Обь спасли сотрудники МАСС

Инцидент произошел недалеко от острова «Кораблик»

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Мужчина не рассчитал свои силы, пересекая водоем

Мужчина не рассчитал свои силы, пересекая водоем

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Ранним утром 21 августа спасатели заметили в бинокль тонущего в Оби мужчину. Его удалось вытащить из воды и доставить на берег.

— Обессиленного мужчину в состоянии алкогольного опьянения подняли на катер и доставили на территорию отряда, где оказали первую помощь, отогрели и вызвали скорую помощь. Мужчина 1986 года рождения пояснил, что от железнодорожного моста Комсомольский хотел переплыть на остров «Кораблик», но не рассчитал свои силы, — сообщили НГС в МАСС.

Накануне 36-летнюю сибирячку, упавшую с Октябрьского моста в Новосибирске, вытащили из воды очевидцы. Ими оказались помощник депутата Госдумы Рената Сулейманова Камиль Джафаров, помощник мэра Новосибирска Николай Домницкий и их товарищ Денис Наместников.

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