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«Ущерб животному миру — 80 тысяч рублей»: сибирячка насмерть сбила лося на дороге в Академгородке

За рулем иномарки была 26-летняя девушка

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Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП

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Сегодня утром, 21 июня, в Советском районе Новосибирска автомобиль «Мазда» насмерть сбил лося.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 10:25. 26-летняя девушка ехала по улице Морской проспект в сторону улицы Жемчужной. В результате машина наехала на животное, которое переходило дорогу слева направо.

Кроме автоинспекторов инцидентом заинтересовались сотрудники Минприроды.

— Лось был возрастом чуть больше года. На месте происшествия работают полиция и наш госинспектор. Потребуется возмещение ущерба животному миру в размере 80 000 рублей. Если у водителя не окажется страховки, придется компенсировать из своего кармана, — рассказала НГС пресс-секретарь Министерства природы НСО Рината Чуприна.

Чуприна добавила, что скоро у лосей начнется гон и их количество на дорогах вырастет.

Напомним, ранее НГС сообщал о сбитом лосе на Ленинском шоссе.

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