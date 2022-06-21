«Ущерб животному миру —
80 тысяч рублей»: сибирячка насмерть сбила лося на дороге в Академгородке
За рулем иномарки была
Сегодня утром, 21 июня, в Советском районе Новосибирска автомобиль «Мазда» насмерть сбил лося.
По информации отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску, авария произошла в 10:25.
Кроме автоинспекторов инцидентом заинтересовались сотрудники Минприроды.
— Лось был возрастом чуть больше года. На месте происшествия работают полиция и наш госинспектор. Потребуется возмещение ущерба животному миру в размере
Чуприна добавила, что скоро у лосей начнется гон и их количество на дорогах вырастет.
Напомним, ранее НГС сообщал о сбитом лосе на Ленинском шоссе.