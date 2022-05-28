В Новосибирске вспыхнул частный дом — над Первомайкой поднялся столб черного дыма
Ситуация, по словам сотрудников МЧС, осложняется наличием газовых баллонов в гараже
В Первомайском районе Новосибирска около полудня загорелся частный дом на улице переулок Северный. На месте происшествия сейчас работают пожарные.
— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели мансардный этаж частного жилого дома, гараж, баня. Общая площадь возгорания — 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на рядом расположенные частные дома, у которых оплавлен сайдинг, — сообщил руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.
Локализовать огонь удалось примерно спустя 40 минут после возгорания.
— Тушение пожара осложнялось наличием трех 50-литровых газовых баллонов, находящихся в помещении гаража. После охлаждения они были эвакуированы в безопасную зону, — добавил Павел Винаков.
Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть улицу Красный Факел, чтобы пожарные могли получить доступ к гидранту.
Вчера, 27 мая, в Новосибирске вспыхнул пожар в девятиэтажке Ленинского района. 15 человек, включая 3 детей, эвакуировались самостоятельно. На