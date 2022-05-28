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СрочноНад Первомайкой поднялся дым. Что там горит?
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В Новосибирске вспыхнул частный дом — над Первомайкой поднялся столб черного дыма

Ситуация, по словам сотрудников МЧС, осложняется наличием газовых баллонов в гараже

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Тушение пожара всё еще продолжается

Тушение пожара всё еще продолжается

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В Первомайском районе Новосибирска около полудня загорелся частный дом на улице переулок Северный. На месте происшествия сейчас работают пожарные.

— На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горели мансардный этаж частного жилого дома, гараж, баня. Общая площадь возгорания — 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на рядом расположенные частные дома, у которых оплавлен сайдинг, — сообщил руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.

Локализовать огонь удалось примерно спустя 40 минут после возгорания.

— Тушение пожара осложнялось наличием трех 50-литровых газовых баллонов, находящихся в помещении гаража. После охлаждения они были эвакуированы в безопасную зону, — добавил Павел Винаков.

Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть улицу Красный Факел, чтобы пожарные могли получить доступ к гидранту.

Вчера, 27 мая, в Новосибирске вспыхнул пожар в девятиэтажке Ленинского района. 15 человек, включая 3 детей, эвакуировались самостоятельно. На 9-м этаже люди просили помощи. Спасатели эвакуировали 3 человек.

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