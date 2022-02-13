13 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 1/10
usd 74.99
eur 85.36
Тема дняЧто нельзя выращивать на подоконнике
Все новости
Все новости

В Новосибирске хозяина квартиры убили гости — еще два дня они распродавали его имущество соседям

Его тело нашли 4 февраля

2 857
23Обсудить

Поделиться

Труп нашли в доме на Советской, 50

Труп нашли в доме на Советской, 50

Поделиться

4 февраля в доме на улице Советской, 50 в Центральном районе Новосибирска нашли труп мужчины. Об этом стало известно благодаря местным жителям, чье сообщение опубликовал паблик «ЧС Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Соседи по площадке рассказали, что погибший переехал в квартиру после смерти матери:

— Соседу было больше 50 лет, он любил часто выпивать. Но у него всегда было тихо, даже во время прихода собутыльников.

В какой-то момент двое постоянных гостей начали ходить по соседям, предлагать купить бывшую в использовании бытовую технику, посуду и другие вещи. Соседи заподозрили неладное и вызвали полицию. К их приезду подозреваемые скрылись, успев «обчистить» квартиру покойного. Предположительно, хозяин на тот момент был мертв уже около двух суток.

— Они всё это время жили и выпивали в этой же квартире с рядом лежащим трупом хозяина, — говорят соседи.

Жильцы дома утверждают, что хозяина забили до смерти табуреткой.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что идет расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 (убийство).

Согласно части 1 статьи 105, фигурантам грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

На улице Титова неизвестные до смерти забили 61-летнего мужчину. О его смерти дочери узнали 3 января.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

убийствоулица Советская
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter