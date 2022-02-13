В Новосибирске хозяина квартиры убили гости — еще два дня они распродавали его имущество соседям

4 февраля в доме на улице Советской, 50 в Центральном районе Новосибирска нашли труп мужчины. Об этом стало известно благодаря местным жителям, чье сообщение опубликовал паблик «ЧС Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Соседи по площадке рассказали, что погибший переехал в квартиру после смерти матери:

— Соседу было больше 50 лет, он любил часто выпивать. Но у него всегда было тихо, даже во время прихода собутыльников.



В какой-то момент двое постоянных гостей начали ходить по соседям, предлагать купить бывшую в использовании бытовую технику, посуду и другие вещи. Соседи заподозрили неладное и вызвали полицию. К их приезду подозреваемые скрылись, успев «обчистить» квартиру покойного. Предположительно, хозяин на тот момент был мертв уже около двух суток.