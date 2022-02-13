В Новосибирске хозяина квартиры убили гости — еще два дня они распродавали его имущество соседям

4 февраля в доме на улице Советской, 50 в Центральном районе Новосибирска нашли труп мужчины. Об этом стало известно благодаря местным жителям, чье сообщение опубликовал паблик «ЧС Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Соседи по площадке рассказали, что погибший переехал в квартиру после смерти матери:
— Соседу было больше 50 лет, он любил часто выпивать. Но у него всегда было тихо, даже во время прихода собутыльников.
В какой-то момент двое постоянных гостей начали ходить по соседям, предлагать купить бывшую в использовании бытовую технику, посуду и другие вещи. Соседи заподозрили неладное и вызвали полицию. К их приезду подозреваемые скрылись, успев «обчистить» квартиру покойного. Предположительно, хозяин на тот момент был мертв уже около двух суток.
— Они всё это время жили и выпивали в этой же квартире с рядом лежащим трупом хозяина, — говорят соседи.
Жильцы дома утверждают, что хозяина забили до смерти табуреткой.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что идет расследование уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 (убийство).
Согласно части 1 статьи 105, фигурантам грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
На улице Титова неизвестные до смерти забили