Работу генератора приняли за пожар: видео из Шерегеша, где с канатной дороги повалил сильный дым

В этом сезоне в Шерегеше было несколько крупных пожаров. В конце прошлого года сгорел один из самых известных на курорте ресторанов — Montana в секторе Е. В начале января пожар произошел в гостиничном комплексе «Пурга». В начале зимы сгорела баня в одном из гостевых домов, а потом пожар был в бане гостиницы «Ольга».

