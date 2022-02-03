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Работу генератора приняли за пожар: видео из Шерегеша, где с канатной дороги повалил сильный дым

В этом сезоне на курорте было несколько крупных пожаров

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Туристы заметили дым на канатной дороге в секторе Е

Туристы заметили дым на канатной дороге в секторе Е

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На горнолыжном курорте Шерегеше в Кемеровской области задымилась канатная дорога в секторе Е.

Видео с происшествием появилось в социальных сетях. Очевидцы посчитали, что на канатной дороге произошел пожар. Дым заметили около 16:00 на верхней станции сектора Е. Позже появилось сообщение, что канатка работает.

В пресс-службе главка МЧС по Кемеровской области и представители сектора Е горнолыжного курорта Шерегеша опровергли информацию о пожаре на канатной дороге — об этом сообщил сайт ngs42.ru.

Руководитель туристско-информационного центра Шерегеша Вячеслав Анисимов объяснил, что туристы приняли за пожар работу генератора.

— Из-за падения напряжения на канатной дороге запустили дизель-генератор, который после ночных морозов немного подымил. У меня больше информации нет, — написал он на своей странице в Facebook в качестве комментария для всех СМИ, которые обратились к нему за информацией о пожаре.

В этом сезоне в Шерегеше было несколько крупных пожаров. В конце прошлого года сгорел один из самых известных на курорте ресторанов — Montana в секторе Е. В начале января пожар произошел в гостиничном комплексе «Пурга». В начале зимы сгорела баня в одном из гостевых домов, а потом пожар был в бане гостиницы «Ольга».

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