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«Люди побросали тележки»: в Новосибирске эвакуировали ТРК «Горский»

Посетителей отправили на улицу

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Посетителей оповестили о возгорании по громкой связи

Посетителей оповестили о возгорании по громкой связи

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Вечером в пятницу, 21 января, в Новосибирске прошла эвакуация в торгово-развлекательном комплексе «Горский» на Немировича-Данченко.

— Из ТРК «Горский» эвакуировали всех посетителей. Люди побросали тележки с продуктами и вышли на улицу, — написал в редакцию читатель.

Другая посетительница сообщила, что по громкой связи начало звучать оповещение о возгорании.

— Покупатели поначалу не восприняли всерьез, но потом сотрудники магазина начали всех выгонять: «Вы ничего больше не купите, выходите», — рассказала она.

Девушка добавила, что запаха гари не ощущалось.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что в ведомство информация не поступала.

Сегодня утром школьников эвакуировали из лицея № 9. Ранее в городе прошла волна «минирований» учебных заведений.

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ТРЦэвакуацияпосетители
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