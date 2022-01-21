«Люди побросали тележки»: в Новосибирске эвакуировали ТРК «Горский»

Вечером в пятницу, 21 января, в Новосибирске прошла эвакуация в торгово-развлекательном комплексе «Горский» на Немировича-Данченко.
— Из ТРК «Горский» эвакуировали всех посетителей. Люди побросали тележки с продуктами и вышли на улицу, — написал в редакцию читатель.
Другая посетительница сообщила, что по громкой связи начало звучать оповещение о возгорании.
— Покупатели поначалу не восприняли всерьез, но потом сотрудники магазина начали всех выгонять: «Вы ничего больше не купите, выходите», — рассказала она.
Девушка добавила, что запаха гари не ощущалось.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что в ведомство информация не поступала.
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