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СрочноЛицей № 9 эвакуировали в Новосибирске
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В Новосибирске эвакуировали школьников из лицея № 9

Ранее на этой неделе уже прошла волна «минирований» школ и вузов

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Школу эвакуировали сегодня в 11 утра

Школу эвакуировали сегодня в 11 утра

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В Новосибирске 21 января эвакуировали лицей № 9. Как сообщила нам читательница НГС, возможная причина — сообщение о минировании.

— Дочь 9-классница пришла из школы, в 11:10 написала про эвакуацию, в 11:20 — что отпустили по домам. В родительском чате эту информацию подтвердили другие родители, — рассказала читательница НГС.

В МВД по Новосибирской области не смогли подтвердить информацию про эвакуацию. В службу 112 сообщений об эвакуации не поступало. В школе на телефон не отвечают.

Утром в среду, 19 января, в ряде новосибирских школах, детских садах и вузах эвакуировали детей и подростков после сообщений о минировании. НГС ведет онлайн-трансляцию поступающих от читателей и официальных органов сообщений.

Ровно год назад такая же волна лжеминирований накрыла сначала Свердловскую область, потом города по всей России, а затем несколько городов в СНГ. «Минером» был 15-летний школьник из Камышлова. Его нашли, подробности — в материале.

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