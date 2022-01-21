В Новосибирске эвакуировали школьников из лицея № 9

В Новосибирске 21 января эвакуировали лицей
— Дочь
В МВД по Новосибирской области не смогли подтвердить информацию про эвакуацию. В службу 112 сообщений об эвакуации не поступало. В школе на телефон не отвечают.
Утром в среду, 19 января, в ряде новосибирских школах, детских садах и вузах эвакуировали детей и подростков после сообщений о минировании. НГС ведет онлайн-трансляцию поступающих от читателей и официальных органов сообщений.
Ровно год назад такая же волна лжеминирований накрыла сначала Свердловскую область, потом города по всей России, а затем несколько городов в СНГ. «Минером» был