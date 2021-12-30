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На новосибирской трассе водитель на иномарке залетел под фуру — какие у него травмы

ГИБДД проводит доследственную проверку

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У водителя легковушки СГМ, ушиб грудной клетки, открытый перелом руки

У водителя легковушки СГМ, ушиб грудной клетки, открытый перелом руки

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Утром в четверг, 30 декабря, на трассе в Новосибирской области произошла авария: легковой автомобиль залетел под фуру.

Об инциденте в редакцию НГС сообщил читатель. По его информации, ДТП произошло на трассе Новосибирск — Барнаул, недалеко от Искитима.

В ГИБДД по Новосибирской области подтвердили эту информацию и уточнили, что в аварии пострадал один человек.

— В 11 часов 15 минут мужчина 1993 года рождения, управляя автомобилем «Тойота-Карина», двигался со стороны города Новосибирска в направлении города Барнаула и при неустановленных обстоятельствах совершил наезд на грузовой автомобиль «Фрейтлайнер» с полуприцепом под управлением мужчины 1982 года рождения. В результате происшествия травмирован водитель легкового автомобиля: СГМ, ушиб грудной клетки, открытый перелом руки, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится доследственная проверка.

Вчера, 29 декабря, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошла авария с участием грузовых автомобилей. Один из них не выдержал дистанцию.

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