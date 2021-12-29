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На новосибирской трассе столкнулись две фуры — еще несколько оказались в кювете

В ГИБДД сообщают об одном пострадавшем

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Водитель одной из фур сломал ногу

Водитель одной из фур сломал ногу

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Сегодня, 29 декабря, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошла авария с участием грузовых автомобилей. Один из них не выдержал дистанцию.

— Коченевский район, 09:55, 1361-й километр трассы Р-254 «Иртыш», попутное столкновение двух грузовиков. Травмирован водитель, который не выдержал дистанцию впереди идущего грузовика и совершил столкновение. У него перелом ноги, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

На месте работают сотрудники, обстоятельства устанавливаются.

На кадрах, которые опубликовали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что с другой стороны трассы в кювете находятся три других грузовика. Информация о других авариях на этом участке в ГИБДД не поступала.

На прошлой неделе, 25 декабря, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области погиб мужчина. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.

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