На новосибирской трассе столкнулись две фуры — еще несколько оказались в кювете

Сегодня, 29 декабря, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошла авария с участием грузовых автомобилей. Один из них не выдержал дистанцию.
— Коченевский район, 09:55,
На месте работают сотрудники, обстоятельства устанавливаются.
На кадрах, которые опубликовали в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что с другой стороны трассы в кювете находятся три других грузовика. Информация о других авариях на этом участке в ГИБДД не поступала.
На прошлой неделе, 25 декабря, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области погиб мужчина. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.