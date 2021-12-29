Водитель кроссовера застрял в машине после ДТП с грузовиком — момент аварии из салона Subaru Forester

В Новосибирске в Калининском районе на улице Мясниковой водитель кроссовера Subaru Forester залетел под грузовой автомобиль.
Как сообщают в группе «АСТ-54», грузовик принадлежит коммунальным службам. Очевидцы сообщают, что водителя зажало в салоне и самостоятельно покинуть автомобиль он не может. На помощь пришли очевидцы.
В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что ДТП произошло в 12:16. 38-летний водитель двигался по улице Мясниковой в сторону улицы Курчатова.
— У дома № 3, кор. 2 по улице Мясниковой произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением водителя 1958 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Subaru Forester, который с травмой головы был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
Сегодня, 29 декабря, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошла авария с участием грузовых автомобилей. Один из них не выдержал дистанцию.