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Тема дняМомент аварии из салона Subaru Forester
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Водитель кроссовера застрял в машине после ДТП с грузовиком — момент аварии из салона Subaru Forester

На помощь мужчине пришли очевидцы

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Очевидцы помогали водителю

Очевидцы помогали водителю

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В Новосибирске в Калининском районе на улице Мясниковой водитель кроссовера Subaru Forester залетел под грузовой автомобиль.

Как сообщают в группе «АСТ-54», грузовик принадлежит коммунальным службам. Очевидцы сообщают, что водителя зажало в салоне и самостоятельно покинуть автомобиль он не может. На помощь пришли очевидцы.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску рассказали, что ДТП произошло в 12:16. 38-летний водитель двигался по улице Мясниковой в сторону улицы Курчатова.

— У дома № 3, кор. 2 по улице Мясниковой произошло столкновение с автомобилем КАМАЗ под управлением водителя 1958 года рождения. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Subaru Forester, который с травмой головы был госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Сегодня, 29 декабря, на трассе «Иртыш» в Новосибирской области произошла авария с участием грузовых автомобилей. Один из них не выдержал дистанцию.

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ДТПавариякроссовер
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