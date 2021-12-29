В Новосибирске объявили в розыск пешехода, который напал с револьвером на шоумена Антона Седова

В Новосибирске завели уголовное дело после того, как на радиоведущего и шоумена Антона Седова напал мужчина с револьвером. Нападавшего объявили в розыск.
— Возбуждено уголовное дело по
Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря, в Центральном районе Новосибирска —
В конфликт между водителем и пешеходом вмешался случайный прохожий — он разнял драчунов и оттащил оппонента от Седова.
Антон также заявил в разговоре с корреспондентом НГС, что у нападавшего во внутреннем кармане куртки был охотничий нож.
— Когда я забрал у него револьвер, он полез во внутренний карман за чем-то. А потом оттуда на землю вывалился нож типа военного оружейного. Охотничий с черным лезвием.
Седов предложил нападавшему поехать вместе в полицию, но тот отказался. А потом и вовсе скрылся в направлении Красного проспекта. Седов же поехал в Центральный отдел полиции, сдал оружие и написал заявление.
В ноябре НГС рассказывал о конфликте между водителем Volkswagen и двумя его пассажирами в Центральном районе Новосибирска — мужчины напали с ножом на водителя, забрали у него автомобиль и скрылись с места преступления.