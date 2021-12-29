В Новосибирске объявили в розыск пешехода, который напал с револьвером на шоумена Антона Седова

В Новосибирске завели уголовное дело после того, как на радиоведущего и шоумена Антона Седова напал мужчина с револьвером. Нападавшего объявили в розыск.



— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия). Подозреваемый объявлен в розыск, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

