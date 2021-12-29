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В Новосибирске объявили в розыск пешехода, который напал с револьвером на шоумена Антона Седова

Также полицейские возбудили уголовное дело после инцидента

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Пешехода с револьвером объявили в розыск

Пешехода с револьвером объявили в розыск

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В Новосибирске завели уголовное дело после того, как на радиоведущего и шоумена Антона Седова напал мужчина с револьвером. Нападавшего объявили в розыск.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия). Подозреваемый объявлен в розыск, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошел в понедельник, 27 декабря, в Центральном районе Новосибирска — 42-летний Антон Седов, управлявший черным автомобилем KIA K5, совершал маневр на пешеходном переходе, когда на него наставил револьвер переходивший дорогу мужчина. Произошла потасовка, в процессе которой Седов отобрал у пешехода пистолет.

В конфликт между водителем и пешеходом вмешался случайный прохожий — он разнял драчунов и оттащил оппонента от Седова.

Антон также заявил в разговоре с корреспондентом НГС, что у нападавшего во внутреннем кармане куртки был охотничий нож.

— Когда я забрал у него револьвер, он полез во внутренний карман за чем-то. А потом оттуда на землю вывалился нож типа военного оружейного. Охотничий с черным лезвием.

Седов предложил нападавшему поехать вместе в полицию, но тот отказался. А потом и вовсе скрылся в направлении Красного проспекта. Седов же поехал в Центральный отдел полиции, сдал оружие и написал заявление.

В ноябре НГС рассказывал о конфликте между водителем Volkswagen и двумя его пассажирами в Центральном районе Новосибирска — мужчины напали с ножом на водителя, забрали у него автомобиль и скрылись с места преступления. 22-летний потерпевший обратился в полицию, был объявлен план «Перехват» и уже через 40 минут возле ТЦ «Континент» на Троллейной подозреваемых на угнанном автомобиле задержали сотрудники ДПС.

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