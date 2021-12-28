Пешеход с револьвером напал на новосибирского шоумена из-за автомобильного маневра — потасовка попала на видео

Седов предположил, что пешеход не знал правил дорожного движения, так как у него нет водительских прав.

— Он не знает, что такое правила как таковые. Про завершение маневра и все остальное. Ну и пробочное движение в городе тоже нужно учитывать: все ползают, никто не носится. Он увидел мой автомобиль, который, как ему показалось, перегородил ему движение в тот момент, когда у него зеленый загорелся. А я в этот момент видите ли ехал. А он считает, видимо, что я должен был стоять. И решил, что может пнуть мой автомобиль со всей силы, — говорит Седов.



Затем Антон предложил пешеходу вместе с ним посмотреть, что с дверью, которую тот пнул. Незнакомец в ответ направил на него оружие. В итоге Седов бросился на пешехода, чтобы выхватить пистолет.

Конфликт попал на видео.