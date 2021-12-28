Пешеход с револьвером напал на новосибирского шоумена из-за автомобильного маневра — потасовка попала на видео

28 декабря в Новосибирске бывший радиоведуший и шоумен Антон Седов обратился в полицию из-за потасовки в центре города. На него напал пешеход с оружием, который оказался недоволен тем, как Седов вел свой автомобиль KIA K5 на пересечении улиц Державина и Советской.
— Я на светофоре поворачивал налево, собирался закончить маневр, оказался за стоп-линией: так как по правилам я должен закончить маневр, не смотря ни на что. Я уже проехал с Советской налево на Державина в сторону Красного проспекта. Вот я и поехал налево, слышу сильный удар в правую заднюю дверь. Я вышел из машины, а там стоит человек, который направил на меня пистолет. Когда я вышел из автомобиля, он мне сказал: «Ты че тут вообще правила нарушаешь? Совсем оборзел?», —рассказал о конфликте с пешеходом Антон Седов.
Седов предположил, что пешеход не знал правил дорожного движения, так как у него нет водительских прав.
— Он не знает, что такое правила как таковые. Про завершение маневра и все остальное. Ну и пробочное движение в городе тоже нужно учитывать: все ползают, никто не носится. Он увидел мой автомобиль, который, как ему показалось, перегородил ему движение в тот момент, когда у него зеленый загорелся. А я в этот момент видите ли ехал. А он считает, видимо, что я должен был стоять. И решил, что может пнуть мой автомобиль со всей силы, — говорит Седов.
Затем Антон предложил пешеходу вместе с ним посмотреть, что с дверью, которую тот пнул. Незнакомец в ответ направил на него оружие. В итоге Седов бросился на пешехода, чтобы выхватить пистолет.
Конфликт попал на видео.
В потасовку между водителем и пешеходом вмешался случайный прохожий — он разнял драчунов и оттащил оппонента от Седова.
Антон также заявил в разговоре с корреспондентом НГС, что у нападавшего во внутреннем кармане куртки был охотничий нож.
— Когда я забрал у него револьвер, он полез во внутренний карман за чем-то. А потом оттуда на землю вывалился нож, такого типа военного оружейного. Охотничий с черным лезвием.
Седов предложил нападавшему поехать вместе в полицию, но тот отказался. А потом и вовсе скрылся в направлении Красного проспекта. Седов же поехал в Центральный отдел полиции, сдал оружие и написал заявление.
— Считаю неприемлемым, что в центре города среди белого дня направляют оружие на людей. Не просто оружие газовое или травматическое, а огнестрельное. Не знаю, выстрелил он в меня или нет, но один из патронов был со сбитым капсулем. Может, осечка была, может он и нажимал, но выстрела я не слышал. А может и раньше стрелял. Там же потасовка была, и моя задача была его обезоружить, — заявил Антон Седов.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт обращения в полицию.
— Заявление было принято, по данному происшествию проводится проверка, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Ранее НГС рассказывал, как Антон Седов оказался в центре скандала с розыгрышем новогодних призов, главным из которых была квартира в Новосибирске. Мероприятие проходило 20 января 2018 года в ТРК «Большая медведица». Многие присутствовавшие снимали происходящее на свои мобильные телефоны. На выложенных в соцсети кадрах видно, как ведущий по громкой связи звонит везунчику, чтобы сообщить тому радостную весть — именно его номер случайно оказался счастливым. Неожиданно в ответ на весь зал раздается дружеское: «Да, Антон, привет». А после смех и перешептывание в зале.