В центре Новосибирска сгорело кафе восточной кухни «Зам-Зам»

Вечером 28 декабря в центре Новосибирска загорелось кафе «Зам-Зам» на улице Фрунзе. Приехавшие на место сотрудники МЧС увидели, что с кафе крыши шел дым.
— В результате пожара огнем повреждено вентиляционное оборудование, мебель и предметы отделки на общей площади 20 квадратных метров. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. На реагирование привлекались 30 человек и 9 единиц техники, — рассказали в пресс-службе МЧС.
Кафе специализировалось на восточной кухне. На телефон кафе, который указан в 2ГИС, никто не отвечает.
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