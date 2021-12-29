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В центре Новосибирска сгорело кафе восточной кухни «Зам-Зам»

Причины пожара выясняются

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Кафе «Зам-Зам» начало гореть в 21:30

Кафе «Зам-Зам» начало гореть в 21:30

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Вечером 28 декабря в центре Новосибирска загорелось кафе «Зам-Зам» на улице Фрунзе. Приехавшие на место сотрудники МЧС увидели, что с кафе крыши шел дым.

— В результате пожара огнем повреждено вентиляционное оборудование, мебель и предметы отделки на общей площади 20 квадратных метров. Причину пожара установят дознаватели МЧС России. На реагирование привлекались 30 человек и 9 единиц техники, — рассказали в пресс-службе МЧС.

В пожаре никто не пострадал

В пожаре никто не пострадал

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В пожаре пострадала мебель, вентиляция и отделка

В пожаре пострадала мебель, вентиляция и отделка

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Кафе специализировалось на восточной кухне. На телефон кафе, который указан в 2ГИС, никто не отвечает.

В Новосибирске 27 декабря на Троллейной улице в Ленинском районе загорелся трамвай № 15. Инцидент попал на видео.

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кафепожар
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