«Открыли люк, оттуда пламя»: трамвай загорелся на ходу в Ленинском районе — пожар попал на видео

Вчера, 27 декабря, на Троллейной улице в Ленинском районе Новосибирска загорелся трамвай
По словам свидетельницы происшествия Натальи, инцидент случился в 15:15 и попал на видео:
— Пассажиры почувствовали запах гари и обратились к кондуктору. Остановились на Степной. Кондуктор, молодой парень, открыл люк в полу на передней площадке, оттуда пламя высокое и дым. В салоне стоял едкий запах горящей резины. Пассажиров попросили покинуть вагон. Кондуктору удалось огнетушителем сбить пламя, вагон проверили. Через некоторое время пассажиры вернулись на места. Но трамвай загорелся опять! Хотя пламя и было чуть меньше. Кондуктор предположил, что что-то закоротило, — описала ситуацию Наталья Плотникова.
Она пояснила, что на видео попал второй момент возгорания. По словам женщины, к этому моменту огнетушитель кончился, вагон поехал в парк, а пассажиры по своим делам:
— Никто не пострадал, — рассказала очевидица Наталья Плотникова.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области НГС сообщили, что подобных сообщений им не поступало. В «Горэлектротранспорте» и Левобережном филиале ПАТП отказались давать комментарии и посоветовали писать письменный запрос в мэрию.
В апреле в Новосибирске трамвай загорелся в районе Затулинского жилмассива — пассажирам пришлось экстренно покинуть салон.