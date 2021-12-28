Новосибирец застрелил знакомого из боевого пистолета на Троллейной, а затем скрылся в Башкирии — что решил суд

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Новосибирска, который застрелил своего знакомого во время ссоры в автомобиле.

Как рассказали следователи, 7 мая 2018 года мужчина приехал на парковку дома на Троллейной, 19/1 и сел в «Тойоту» своего 33-летнего знакомого. Осужденный ранее продавал ему радиодетали.