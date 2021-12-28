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Новосибирец застрелил знакомого из боевого пистолета на Троллейной, а затем скрылся в Башкирии — что решил суд

Инцидент произошел на парковке ТЦ

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След от выстрела остался на стекле

След от выстрела остался на стекле

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Ленинский районный суд вынес приговор жителю Новосибирска, который застрелил своего знакомого во время ссоры в автомобиле.

Как рассказали следователи, 7 мая 2018 года мужчина приехал на парковку дома на Троллейной, 19/1 и сел в «Тойоту» своего 33-летнего знакомого. Осужденный ранее продавал ему радиодетали.

— В ходе разговора о покупке и продаже радиодеталей между собеседниками возник внезапный конфликт, в ходе которого подсудимый из боевого пистолета марки «ТТ» произвел выстрел в область головы 33-летнему мужчине, от полученного ранения потерпевший скончался на месте, — рассказали следователи.

Мужчина скрылся и уехал из Новосибирской области и скрылся в городе Туймазы Республики Башкортостан. Там его задержали полицейские и доставили в Новосибирск.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему назначили 16 лет колонии строгого режима и компенсацию в размере 2 миллионов рублей. Приговор не вступил в силу.

В ноябре под Новосибирском недалеко от Ложка в многодетном поселке «Семейная сказка» двое мужчин попытались влезть в местный магазин. В результате одного из них застрелил хозяин.

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