Новосибирец застрелил знакомого из боевого пистолета на Троллейной, а затем скрылся в Башкирии — что решил суд

Ленинский районный суд вынес приговор жителю Новосибирска, который застрелил своего знакомого во время ссоры в автомобиле.
Как рассказали следователи, 7 мая 2018 года мужчина приехал на парковку дома на Троллейной, 19/1 и сел в «Тойоту» своего
— В ходе разговора о покупке и продаже радиодеталей между собеседниками возник внезапный конфликт, в ходе которого подсудимый из боевого пистолета марки «ТТ» произвел выстрел в область головы
Мужчина скрылся и уехал из Новосибирской области и скрылся в городе Туймазы Республики Башкортостан. Там его задержали полицейские и доставили в Новосибирск.
Мужчину признали виновным по
В ноябре под Новосибирском недалеко от Ложка в многодетном поселке «Семейная сказка» двое мужчин попытались влезть в местный магазин. В результате одного из них застрелил хозяин.