27 декабря понедельник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 6/10
usd 73.19
eur 82.93
СрочноДве коробки оружия нашли дома у 80-летней старушки
Все новости
Все новости

В суд передали дело о гибели 3-летнего ребенка под косилкой трактора в Карасуке

В месте, где произошла трагедия, нельзя было использовать подобную косилку

316
3Обсудить

Поделиться

Ребенок находился на обочине дороги, пока трактор косил траву

Ребенок находился на обочине дороги, пока трактор косил траву

Поделиться

Прокурор Карасукского района НСО утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего тракториста и 39-летнего мастера участка муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальным имуществом». Речь идет о смерти 3-летнего ребенка под косилкой трактора в Карасуке — инцидент произошел вечером 26 августа.

Мужчин обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

— По версии следователей межрайонного отдела регионального СКР, обвиняемые нарушили правила безопасности при проведении работ по скашиванию механическим способом травы вдоль водоотводных каналов на территории г. Карасука. Вопреки должностным обязанностям и зная, что использование косилки дисковой навесной (КДН-210) запрещено для скашивания обочин дорог общего пользования, 26 августа текущего года мужчины производили работы на улицах г. Карасука при помощи погрузочно-уборочной машины ПУМ-4853 на базе трактора «Беларус-82.1», оборудованной этой косилкой, — сообщили в областной прокуратуре.

Пострадавший мальчик погиб на месте. Обвиняемые вину признали в полном объеме. Уголовное дело рассмотрит Карасукский районный суд.

4 декабря в Новосибирске в одной из квартир в Октябрьском районе Новосибирска погиб 11-месячный мальчик. Прибывшие на место полицейские выяснили, что ребенок находился под присмотром няни.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Карасуксмерть ребенкапрокуратура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter