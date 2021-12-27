В суд передали дело о гибели 3-летнего ребенка под косилкой трактора в Карасуке

Прокурор Карасукского района НСО утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении
Мужчин обвиняют в совершении преступления по
— По версии следователей межрайонного отдела регионального СКР, обвиняемые нарушили правила безопасности при проведении работ по скашиванию механическим способом травы вдоль водоотводных каналов на территории г. Карасука. Вопреки должностным обязанностям и зная, что использование косилки дисковой навесной (
Пострадавший мальчик погиб на месте. Обвиняемые вину признали в полном объеме. Уголовное дело рассмотрит Карасукский районный суд.
4 декабря в Новосибирске в одной из квартир в Октябрьском районе Новосибирска погиб