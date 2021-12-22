В Томске подозреваемому в поджоге гипермаркета «Лента» предъявили обвинение

В среду, 22 декабря, следователи предъявили обвинение в поджоге работнику склада гипермаркета «Лента». Здание загорелось в Томске вчера. Мужчина рассказал, что схватил жидкость для розжига и поджег содержимое.

— Там, на прилавке, стояли бутылки. Схватил бутылку, открыл и начал разбрызгивать, разбрызгал и всё поджег. Как только загорелось, я увидел, как охранник или кто подбежал тушить — и всё: там крики, шум, паника началась, а я просто развернулся, оделся и домой пошел, — говорит подозреваемый на видео, опубликованном на сайте ГУ МВД по Томской области.