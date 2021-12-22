В Томске подозреваемому в поджоге гипермаркета «Лента» предъявили обвинение

В среду, 22 декабря, следователи предъявили обвинение в поджоге работнику склада гипермаркета «Лента». Здание загорелось в Томске вчера. Мужчина рассказал, что схватил жидкость для розжига и поджег содержимое.
— Там, на прилавке, стояли бутылки. Схватил бутылку, открыл и начал разбрызгивать, разбрызгал и всё поджег. Как только загорелось, я увидел, как охранник или кто подбежал тушить — и всё: там крики, шум, паника началась, а я просто развернулся, оделся и домой пошел, — говорит подозреваемый на видео, опубликованном на сайте ГУ МВД по Томской области.
Как пояснили в полиции, мимо гипермаркета в момент пожара проезжал один из участковых, он участвовал в эвакуации людей, а затем, после опроса свидетелей, установил личность человека, причастного к поджогу.
— По горячим следам по месту жительства злоумышленника участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Кировскому району города Томска задержан местный житель 1988 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. По предварительной информации, мужчина, являясь работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, на почве личных неприязненных отношений с менеджерами торговой сети облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и совершил поджог горючей смеси, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемый задержан. Расследование продолжается.
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