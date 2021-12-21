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Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске: из него эвакуировались 110 человек

На видео с пожара слышно, как в здании взрываются фейрверки

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Последтвия возгорания видны издалека

Последтвия возгорания видны издалека

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Днем 21 декабря в Томске загорелся гипермаркет Лента на улице Елизаровых, 13. Видео пожара опубликовал паблик «Жизнь Томска» в соцсети «ВКонтакте».

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре в торговом центре «Лента» в Томске на улице Елизаровых, 13 поступило спасателям в 15:06.

— На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шёл дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания, — сообщили МЧС РИА Новости Томск.

По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек. На месте работают 76 человек и 24 единицы техники.

Судя по звукам на видео, внутри магазина взрываются фейрверки. Из здания идет густой дым.

В начале декабря в Краснообске на Восточной, 19/3 загорелся склад компании «Русский холод». Очевидцы прислали в редакцию видео с места, на кадрах было видно, как огонь вырывается из здания.

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