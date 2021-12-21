Гипермаркет «Лента» загорелся в Томске: из него эвакуировались 110 человек

Днем 21 декабря в Томске загорелся гипермаркет Лента на улице Елизаровых, 13. Видео пожара опубликовал паблик «Жизнь Томска» в соцсети «ВКонтакте».

По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре в торговом центре «Лента» в Томске на улице Елизаровых, 13 поступило спасателям в 15:06.

— На момент прибытия первого подразделения из-под под крыши здания шёл дым. Пожарные работают на месте, ищут очаг возгорания, — сообщили МЧС РИА Новости Томск.

По предварительным данным, из здания эвакуировались более 110 человек. На месте работают 76 человек и 24 единицы техники.