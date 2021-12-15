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В центре Новосибирска загорелась квартира — людей пришлось спускать по пожарной лестнице из окон

По информации от местного жителя, пожар начался на кухне у соседей

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Единственное сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 21 час 43 минуты

Единственное сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 21 час 43 минуты

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Вечером в среду, 15 декабря, на улице Семьи Шамшиных, 83 в Новосибирске загорелась квартира на четвертом этаже. Пожар попал на видео очевидца.

На кадрах записи видно, как из окон квартиры на четвертом этаже идет дым. Также сотрудники МЧС спускают жильцов пятого этажа по пожарной лестнице.

Житель подъезда, в котором располагается горевшая квартира, рассказал, что произошло.

— Живу в этом подъезде этажом выше. Котик задохнулся у соседей, — сообщил новосибирец Иван и добавил, что возгорание началось с натяжного потолка на кухне.

Оперативный дежурный службы 112 сообщил корреспонденту НГС, что сообщение о пожаре по этому адресу поступило в 21 час 43 минуты. Оно было единственным. Сообщалось о загоревшемся потолке.

Получить оперативный комментарий по ситуации от пресс-службы ГУ МЧС России по НСО не удалось.

На днях стала известна причина пожара, который произошел 9 декабря в Краснообске на складе мороженого.

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МЧСпожар
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