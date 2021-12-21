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На Красном проспекте Новосибирска загорелся подвал — очевидцы насчитали 10 машин МЧС

Пожарные отправили на место по повышенному рангу

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Пожарных вызвали на место в 13 часов

Пожарных вызвали на место в 13 часов

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В Новосибирске загорелся мусор в подвале здания Красный проспект, 220 к.19. Пожар начался в обед 21 декабря. Пожарные отправились на место по повышенному рангу.

— В подвале мусор горел. Уже потушили. 50 квадратных метров горело. Вызов поступил в 13:03. Выехали в 13:09. 13:49 открытое горение ликвидировано, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Как сообщили очевидцы в группе в соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Новосибирск» на место приехали 10 машин МЧС. В пресс-службе МЧС объяснили, что в связи со спецификой объекта силы и средства ведомства реагировали по повышенному рангу. Количество машин в пресс-службе МЧС уточнить не смогли.

Раньше в здании находилась компания «Аструм», которая занимается производством полимерной упаковки. Как сообщили в компании НГС, они оттуда переехали, но точную дату назвать не смогли.

Вечером в субботу, 18 декабря, на левом берегу Новосибирска вспыхнул деревянный барак. Очевидцы сняли пожар на видео.

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