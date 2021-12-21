Кортеж губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП — на месте работают врачи

В Кемеровской области в ДТП попал кортеж губернатора Сергея Цивилева. Глава Кузбасса попал в аварию, когда ехал на встречу с родственниками погибших горняков с шахты «Листвяжная» в Прокопьевск, об этом во вторник, 21 декабря , сообщили нашим коллегам в NGS42.RU в правительстве Кемеровской области.

— Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь, — сообщили в пресс-службе.



Аварию на трассе в сторону Новокузнецка сняли на видео очевидцы. Подписчики группы сообщают, что с микроавтобуса «Мерседес» уже сняли номера. По их словам, на машине был прикреплен губернаторский номер — т001тт42rus. О пострадавших пока ничего неизвестно. На видео можно заметить, что один из автомобилей серьезно пострадал, так же, как и микроавтобус, на котором обычно ездит глава Кузбасса.