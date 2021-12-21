Кортеж губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в ДТП — на месте работают врачи

В Кемеровской области в ДТП попал кортеж губернатора Сергея Цивилева. Глава Кузбасса попал в аварию, когда ехал на встречу с родственниками погибших горняков с шахты «Листвяжная» в Прокопьевск, об этом во вторник,
— Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь. Обстоятельства случившегося выясняет ГИБДД. На месте работает скорая помощь, — сообщили в пресс-службе.
Аварию на трассе в сторону Новокузнецка сняли на видео очевидцы. Подписчики группы сообщают, что с микроавтобуса «Мерседес» уже сняли номера. По их словам, на машине был прикреплен губернаторский номер — т001тт42rus. О пострадавших пока ничего неизвестно. На видео можно заметить, что один из автомобилей серьезно пострадал, так же, как и микроавтобус, на котором обычно ездит глава Кузбасса.
Как рассказывают наши коллеги с NGS42.RU со ссылкой на очевидцев, машина Цивилева с сопровождением ехала в сторону Новокузнецка, когда произошло столкновение с двумя грузовыми и как минимум тремя легковыми автомобилями.
— На месте работают бригады скорой помощи, информации о пострадавших пока нет, — рассказал NGS42.RU пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.
В пресс-службе областной ГИБДД NGS42.RU сообщили, что у них нет информации о произошедшем ДТП. На звонки корреспондента НГС в ГУ МВД по Кемеровской области также не ответили.
Накануне около поселка Керамкомбинат в Искитимском районе Новосибирской области произошло столкновение трех автомобилей — пострадали люди.