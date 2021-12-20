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Следователи отказались признать потерпевшим новосибирца, пострадавшего из-за взрыва на АГЗС

Новосибирец получил вред здоровью средней тяжести, а не тяжкий

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Взрыв произошел 14 июня

Взрыв произошел 14 июня

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Следователи отказались считать 23-летнего Евгения пострадавшим по уголовному делу из-за взрыва на АГЗС в Новосибирске. «КП-Новосибирск» опубликовала постановление Следственного комитета России, в котором говорится, что полковник юстиции А. Б. Богданов, рассмотрев материалы уголовного дела, установил, что вред здоровью причинен средний, а материальный ущерб не причинен.

— В соответствии со статьей 217 и пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ, обязательным элементом составов указанных преступлений является причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба, превышающего 500 000 рублей, — говорится в документе.

Как рассказали наши коллеги, Евгений 14 июня работал на СТО, когда услышал шум на улице. Новосибирец, после того как вышел из здания, начал отгонять машины, а услышав шум от взрыва, побежал. Взрыв догнал парня, и он получил 8% ожогов тела. Евгений попал в областную больницу, куда к нему пришли следователи. Парень дал показания и сказал следователям, что ему нужна компенсация 200 тысяч рублей за моральный ущерб. Евгений провел в больнице две недели, позже перебрался на лечение домой. Повязки он смог снять только в конце сентября. Когда следователи пришли повторно, парень по совету подруги потребовал другую компенсацию — 1 миллион рублей.

Как сообщил коллегам Евгений, он собирается обжаловать постановление. НГС направил запрос в СК России, чтобы они прокомментировали ситуацию.

Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время взрыва и при пожаре, судя по официальным данным, пострадали 33 человека, из них 17 человек были госпитализированы. Задержаны директор и инженер заправки. Дело передали из Новосибирского следственного комитета в Следственный комитет России.

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