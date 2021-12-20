Следователи отказались признать потерпевшим новосибирца, пострадавшего из-за взрыва на АГЗС

Следователи отказались считать
— В соответствии со статьей 217 и пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ, обязательным элементом составов указанных преступлений является причинение тяжкого вреда здоровью человека или крупного ущерба, превышающего
Как рассказали наши коллеги, Евгений 14 июня работал на СТО, когда услышал шум на улице. Новосибирец, после того как вышел из здания, начал отгонять машины, а услышав шум от взрыва, побежал. Взрыв догнал парня, и он получил 8% ожогов тела. Евгений попал в областную больницу, куда к нему пришли следователи. Парень дал показания и сказал следователям, что ему нужна компенсация 200 тысяч рублей за моральный ущерб. Евгений провел в больнице две недели, позже перебрался на лечение домой. Повязки он смог снять только в конце сентября. Когда следователи пришли повторно, парень по совету подруги потребовал другую компенсацию — 1 миллион рублей.
Как сообщил коллегам Евгений, он собирается обжаловать постановление. НГС направил запрос в СК России, чтобы они прокомментировали ситуацию.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время взрыва и при пожаре, судя по официальным данным, пострадали 33 человека, из них 17 человек были госпитализированы. Задержаны директор и инженер заправки. Дело передали из Новосибирского следственного комитета в Следственный комитет России.