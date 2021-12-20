Следователи отказались признать потерпевшим новосибирца, пострадавшего из-за взрыва на АГЗС

Как рассказали наши коллеги, Евгений 14 июня работал на СТО, когда услышал шум на улице. Новосибирец, после того как вышел из здания, начал отгонять машины, а услышав шум от взрыва, побежал. Взрыв догнал парня, и он получил 8% ожогов тела. Евгений попал в областную больницу, куда к нему пришли следователи. Парень дал показания и сказал следователям, что ему нужна компенсация 200 тысяч рублей за моральный ущерб. Евгений провел в больнице две недели, позже перебрался на лечение домой. Повязки он смог снять только в конце сентября. Когда следователи пришли повторно, парень по совету подруги потребовал другую компенсацию — 1 миллион рублей.