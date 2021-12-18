В Новосибирске ищут 38-летнего мужчину — в последний раз его видели в больнице № 11

13 декабря в Новосибирске ищут Алексея Таловского 1983 года рождения. Утром его привезли в больницу
— Он был доставлен в стационар. Показаний для госпитализации, со слов врачей, не было, поэтому в 07:00 его отпустили. После этого неизвестно, где он, — рассказал НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.
Приметы пропавшего — рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, карие глаза. При ходьбе сутулится. Был одет в темную вязаную шапку, синюю куртку, темные штаны, черные войлочные ботинки.
Волонтеры просят сообщить о месте нахождения Алексея Таловского по телефону
В конце ноября под Новосибирском пропал