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В Новосибирске ищут 38-летнего мужчину — в последний раз его видели в больнице № 11

Госпитализация ему не понадобилась

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Мужчину привезли в больницу на скорой

Мужчину привезли в больницу на скорой

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13 декабря в Новосибирске ищут Алексея Таловского 1983 года рождения. Утром его привезли в больницу № 11 на улице Танковой, на базе которой работает ковидный госпиталь. Однако мужчину отпустили домой, после этого он пропал.

— Он был доставлен в стационар. Показаний для госпитализации, со слов врачей, не было, поэтому в 07:00 его отпустили. После этого неизвестно, где он, — рассказал НГС руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.

Приметы пропавшего — рост 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, короткая стрижка, карие глаза. При ходьбе сутулится. Был одет в темную вязаную шапку, синюю куртку, темные штаны, черные войлочные ботинки.

Волонтеры просят сообщить о месте нахождения Алексея Таловского по телефону 8 951 393-09-11 или 112.

В конце ноября под Новосибирском пропал 40-летний мужчина, который вышел из дома и не вернулся. Его поисками занимались волонтеры и полиция.

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