В Кировском районе загорелась квартира на третьем этаже — огонь вырывался из окна

Сегодня утром, 15 декабря, в Новосибирске произошел пожар на улице Герцена, 11/1 в Кировском районе. Загорелась квартира на
Вызов о происшествии поступил в 06:29, на место выехали пожарные. Люди с этажей над горящей квартирой просили о помощи.
— Было спасено 17 человек, 11 из них — дети. Всего из подъезда было эвакуировано 49 человек. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, для этого потребовалось 30 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
В ведомстве сообщили, что тушение осложнялось тем, что двор был заставлен машинами. Из-за этого пожарные долго не могли близко подобраться к очагу возгорания. Также специалистам пришлось использовать высотную технику.
В начале декабря в Краснообске загорелся склад с мороженым. Огонь охватил 2000 квадратных метров, пожару присвоили повышенный класс сложности. Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, как тушили это возгорание. Позже стало известно, инцидент произошел из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.