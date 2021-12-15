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В Кировском районе загорелась квартира на третьем этаже — огонь вырывался из окна

Из дома спасли 17 человек

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Из здания эвакуировали 49 человек

Из здания эвакуировали 49 человек

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Сегодня утром, 15 декабря, в Новосибирске произошел пожар на улице Герцена, 11/1 в Кировском районе. Загорелась квартира на 3-м этаже 17-этажки.

Вызов о происшествии поступил в 06:29, на место выехали пожарные. Люди с этажей над горящей квартирой просили о помощи.

— Было спасено 17 человек, 11 из них — дети. Всего из подъезда было эвакуировано 49 человек. В настоящий момент открытое горение ликвидировано, для этого потребовалось 30 минут, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что тушение осложнялось тем, что двор был заставлен машинами. Из-за этого пожарные долго не могли близко подобраться к очагу возгорания. Также специалистам пришлось использовать высотную технику.

В начале декабря в Краснообске загорелся склад с мороженым. Огонь охватил 2000 квадратных метров, пожару присвоили повышенный класс сложности. Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, как тушили это возгорание. Позже стало известно, инцидент произошел из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.

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