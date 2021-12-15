В Кировском районе загорелась квартира на третьем этаже — огонь вырывался из окна

В начале декабря в Краснообске загорелся склад с мороженым. Огонь охватил 2000 квадратных метров, пожару присвоили повышенный класс сложности. Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, как тушили это возгорание. Позже стало известно, инцидент произошел из-за неправильной эксплуатации электрооборудования.