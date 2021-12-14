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Два человека пострадали в ночной аварии на Димитровском мосту

Электромонтер выпал из корзины автовышки после столкновения

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Серьезные травмы получил водитель бетономешалки

Серьезные травмы получил водитель бетономешалки

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Водитель бетономешалки получил рваную ушибленную рану головы в ночном ДТП на Димитровском мосту. Кроме того, госпитализирован водитель автовышки.

Авария случилась вчера вечером, в 23:18. Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, столкнулись бетономешалка Isuzu и автовышка ЗИЛ.

— Водитель 1986 года рождения двигался на автомобиле Isuzu по проезду Энергетиков и в пути следования у дома № 256 на улице Большой совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль ЗИЛ. Водитель 1964 года рождения на момент столкновения в автомобиле не находился, — рассказали в ГИБДД.

При этом в момент столкновения в корзине автовышки был электромонтер 1977 года рождения. От удара он выпал из корзины и упал на дорогу. У бетономешалки от удара полностью смяло переднюю часть. Водителя Isuzu увезли в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, рваная ушибленная рана головы, лица».

Электромонтера госпитализировали с ушибом правого колена.

12 декабря в Новосибирске с дамбы Октябрьского моста после столкновения слетел седан. Видео с происшествием попало на регистратор одного из водителей.

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ГИБДДДТП
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