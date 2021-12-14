Два человека пострадали в ночной аварии на Димитровском мосту

Водитель бетономешалки получил рваную ушибленную рану головы в ночном ДТП на Димитровском мосту. Кроме того, госпитализирован водитель автовышки.
Авария случилась вчера вечером, в 23:18. Как сообщили в ГИБДД Новосибирска, столкнулись бетономешалка Isuzu и автовышка ЗИЛ.
— Водитель 1986 года рождения двигался на автомобиле Isuzu по проезду Энергетиков и в пути следования у дома
При этом в момент столкновения в корзине автовышки был электромонтер 1977 года рождения. От удара он выпал из корзины и упал на дорогу. У бетономешалки от удара полностью смяло переднюю часть. Водителя Isuzu увезли в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, рваная ушибленная рана головы, лица».
Электромонтера госпитализировали с ушибом правого колена.
12 декабря в Новосибирске с дамбы Октябрьского моста после столкновения слетел седан. Видео с происшествием попало на регистратор одного из водителей.