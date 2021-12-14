Два человека пострадали в ночной аварии на Димитровском мосту

При этом в момент столкновения в корзине автовышки был электромонтер 1977 года рождения. От удара он выпал из корзины и упал на дорогу. У бетономешалки от удара полностью смяло переднюю часть. Водителя Isuzu увезли в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга, рваная ушибленная рана головы, лица».

Электромонтера госпитализировали с ушибом правого колена.