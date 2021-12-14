В Новосибирске около храма на Немировича-Данченко загорелся грузовик

Поздно вечером в понедельник, 13 декабря, на улице Немировича-Данченко в Новосибирске загорелась кабина грузовика.
Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», пожар произошел прямо напротив храма в честь Святых новомучеников и исповедников Российских. На месте работали сотрудники МЧС, которые потушили пламя.
Информация о данном инциденте поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 23:43.
— Горит грузовик, — говорилось в сообщении.
В начале декабря на трассе под Новосибирском вспыхнул грузовик — пожар попал на видео.