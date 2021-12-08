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На трассе под Новосибирском вспыхнул грузовик — пожар попал на видео

Пламя охватило кабину автомобиля

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Дым от огня видно издалека

Дым от огня видно издалека

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Днем 8 декабря на трассе Р-256 в Новосибирской области загорелся грузовик. Видео с пожаром опубликовал телеграм-канал «АвтоБердск».

— Вести с трассы Р-256: панелевоз горит, — написали в посте.

В коротком видеоролике видно, что грузовик стоит на обочине, у него горит кабина.

В областной Госавтоинспекции журналисту НГС сообщили, что информация по инциденту уточняется.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел в районе станции Евсино.

— Искитимский район, станция Евсино. Выезд 13:36, ликвидация открытого горения 13:52. Горел автомобиль марки МАЗ, кабина и моторный отсек на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет, — рассказали спасатели.

В октябре на перекрестке Ватутина и Котовского загорелся грузовой автомобиль. Огонь охватил водительскую кабину. Тогда в огне никто не пострадал.

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