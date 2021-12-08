На трассе под Новосибирском вспыхнул грузовик — пожар попал на видео

Днем 8 декабря на трассе Р-256 в Новосибирской области загорелся грузовик. Видео с пожаром опубликовал телеграм-канал «АвтоБердск».
— Вести с трассы Р-256: панелевоз горит, — написали в посте.
В коротком видеоролике видно, что грузовик стоит на обочине, у него горит кабина.
В областной Госавтоинспекции журналисту НГС сообщили, что информация по инциденту уточняется.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент произошел в районе станции Евсино.
— Искитимский район, станция Евсино. Выезд 13:36, ликвидация открытого горения 13:52. Горел автомобиль марки МАЗ, кабина и моторный отсек на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет, — рассказали спасатели.
В октябре на перекрестке Ватутина и Котовского загорелся грузовой автомобиль. Огонь охватил водительскую кабину. Тогда в огне никто не пострадал.