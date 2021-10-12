12 октября вторник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 7/10
usd 71.64
eur 82.93
Тема дняС какого числа вводят QR-коды в Новосибирске
Все новости
Все новости

Посреди перекрестка в Новосибирске выгорел китайский грузовик — видео инцидента

Его начал тушить проезжающий мимо водитель

442
7Обсудить

Поделиться

Водитель успел покинуть салон грузовика

Водитель успел покинуть салон грузовика

Поделиться

В Новосибирске на улице Котовского сгорел грузовик

В Новосибирске вечера, 12 октября, на перекрестке Ватутина и Котовского загорелся грузовой автомобиль. Огонь охватил водительскую кабину.

Как сообщили в группе «АСТ-54», это грузовик марки Howo. Водитель грузовика успел покинуть салон и не пострадал.

— Еще до прибытия первых пожарных у места происшествия остановился водитель бочки (автомобиль с цистерной. — Прим. ред.) и принялся тушить открытое пламя, — рассказали в группе «АСТ-54».

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание грузового автомобиля на улице Котовского. Сообщение о происшествии поступило около 18:00. Пожарные в течение 10 минут ликвидировали открыто горение.

— Предварительно в результате пожара огнем поврежден автотранспорт на площади 15 кв. м. Также известно, что водитель не пострадал, — добавили в ведомстве.

В начале сентября на Матвеевском переезде в Первомайском районе сгорела машина скорой помощи.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

дорогапожарКАМАЗ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...