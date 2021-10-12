Посреди перекрестка в Новосибирске выгорел китайский грузовик — видео инцидента

В Новосибирске на улице Котовского сгорел грузовик
В Новосибирске вечера, 12 октября, на перекрестке Ватутина и Котовского загорелся грузовой автомобиль. Огонь охватил водительскую кабину.
Как сообщили в группе «АСТ-54», это грузовик марки Howo. Водитель грузовика успел покинуть салон и не пострадал.
— Еще до прибытия первых пожарных у места происшествия остановился водитель бочки (автомобиль с цистерной. — Прим. ред.) и принялся тушить открытое пламя, — рассказали в группе «АСТ-54».
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что пожарные ликвидировали возгорание грузового автомобиля на улице Котовского. Сообщение о происшествии поступило около 18:00. Пожарные в течение 10 минут ликвидировали открыто горение.
— Предварительно в результате пожара огнем поврежден автотранспорт на площади 15 кв. м. Также известно, что водитель не пострадал, — добавили в ведомстве.
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