Улетел, но выжил. Что произошло с водителем автомобиля, упавшего с дамбы в Новосибирске

Утром 13 декабря в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как автомобиль врезается в другую машину, а затем слетает с дамбы Октябрьского моста. В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказали о состоянии водителя.
— ДТП было оформлено с материальным ущербом, к счастью, водитель не пострадал, — пояснили в Госавтоинспекции.
Как уточнили в ведомстве, авария случилась накануне, 12 декабря. Причины произошедшего неизвестны.
Один из проезжавших мимо водителей рассказал, где находился автомобиль после ДТП.
— Проезжал, когда машина уже стояла за сугробом. Всей аварии не видел, но пострадавших не было. [Машина] стояла так, как будто там дорога есть, — описал очевидец.
Сегодня в Кировском районе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Теперь его ищет полиция.