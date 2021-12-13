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Улетел, но выжил. Что произошло с водителем автомобиля, упавшего с дамбы в Новосибирске

В ГИБДД рассказали подробности аварии

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Авария произошла на дамбе Октябрьского моста

Авария произошла на дамбе Октябрьского моста

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Утром 13 декабря в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как автомобиль врезается в другую машину, а затем слетает с дамбы Октябрьского моста. В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказали о состоянии водителя.

— ДТП было оформлено с материальным ущербом, к счастью, водитель не пострадал, — пояснили в Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария случилась накануне, 12 декабря. Причины произошедшего неизвестны.

Один из проезжавших мимо водителей рассказал, где находился автомобиль после ДТП.

— Проезжал, когда машина уже стояла за сугробом. Всей аварии не видел, но пострадавших не было. [Машина] стояла так, как будто там дорога есть, — описал очевидец.

Сегодня в Кировском районе водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Теперь его ищет полиция.

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ДТПводительслетел с дороги
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