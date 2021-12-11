«Остались только холодильники». В Новосибирске сгорел киоск сети «Чебурекme»

В Новосибирске огонь уничтожил киоск известной сети по продаже чебуреков «Чебурекme», расположенный на улице Геодезической. Как рассказала управляющая сети в Новосибирске Ирина Блохина, пожар заметили сотрудники ТЦ «Амстердам» в районе 5–6 утра.



— Два дня назад подожгли киоски напротив нас. Парень там в одном из них чуть ли не сгорел, прохожие его в последний момент увели. Всё это (сгоревшие конструкции. — Прим. ред.) убрали и поставили новые, ну как, даже не киоски, а перегородки — видимо, хотели возвести такие же два и пустить новых арендаторов. А в 6 утра в нашей стороне уже всё полыхало. У нас есть две версии, что мы случайно пострадали, и что нас намеренно подожгли, пока ведется следствие и неизвестно, что и как, — отметила она.