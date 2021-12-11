«Остались только холодильники». В Новосибирске сгорел киоск сети «Чебурекme»

В Новосибирске огонь уничтожил киоск известной сети по продаже чебуреков «Чебурекme», расположенный на улице Геодезической. Как рассказала управляющая сети в Новосибирске Ирина Блохина, пожар заметили сотрудники ТЦ «Амстердам» в районе 5–6 утра.
— Два дня назад подожгли киоски напротив нас. Парень там в одном из них чуть ли не сгорел, прохожие его в последний момент увели. Всё это (сгоревшие конструкции. — Прим. ред.) убрали и поставили новые, ну как, даже не киоски, а перегородки — видимо, хотели возвести такие же два и пустить новых арендаторов. А в 6 утра в нашей стороне уже всё полыхало. У нас есть две версии, что мы случайно пострадали, и что нас намеренно подожгли, пока ведется следствие и неизвестно, что и как, — отметила она.
По ее словам, в сгоревших два дня назад киосках располагались круглосуточная точка по продаже шаурмы и киоск табачной продукции. После пожара въехать на их места еще никто не успел. Как объясняет Ирина Блохина, обе точки располагались напротив, а потому версия о том, что «Чебурекme» пострадал случайно, потому что дул ветер в эту сторону, выглядит сомнительной — соседние с киоском чебуреков точки не пострадали совсем.
— Эти киоски давно хотели снести, построить один большой павильон, но всё инвестора никак не могли найти. Разговаривали с арендодателем, нам сказали, что, скорее всего, теперь оставшиеся киоски будут сноситься, и будет павильон. Потому что если пошли вот такие намеренные пожары, то тот, кто чего-то хочет добиться, он добьется, так не остановится. Продукты у нас все, конечно, пришли в негодность, остались только два холодильника. Всё остальное — в утилизацию, — добавила она.
Сотрудники полиции, с ее слов, побывали на месте пожара и сняли отпечатки пальцев.
Корреспондент НГС запросил комментарий в пресс-службах полиции и МЧС, но на момент публикации оттуда так и не ответили.
Сейчас «Чебурекme» рассматривает другие предложения по переносу своей точки — на Геодезической она открылась самой первой, в 2019 году. Но пока к ним поступают предложения об аренде места в ТЦ в спальных районах.
Позавчера днем, 9 декабря, в Краснообске загорелся склад компании «Русский холод». Пожару присвоили повышенный класс сложности, огонь охватил 2000 квадратных метров. Фотограф НГС отправился на место — мы публиковали кадры тушения.