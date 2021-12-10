В Новосибирске полицейский нашел потерянную банковскую карту и купил по ней сигареты

В магазине «Лента» на улице Кирзаводской, 1а в Кировском районе Новосибирска мужчина, одетый в форму полицейского, рассчитался по чужой банковской карте. Он купил сигареты, два торта, батончик и жвачку.

Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», один из посетителей магазина потерял дебетовую карту, находясь в магазине. Однако позже ему пришло уведомление о том, что картой расплатился кто-то другой. Мужчина обратился к администрации, которая проверила камеры видеонаблюдения, где видно, что покупки оплачивал человек в форме.