В Новосибирске полицейский нашел потерянную банковскую карту и купил по ней сигареты

В магазине «Лента» на улице Кирзаводской, 1а в Кировском районе Новосибирска мужчина, одетый в форму полицейского, рассчитался по чужой банковской карте. Он купил сигареты, два торта, батончик и жвачку.
Как сообщает телеграм-канал «Mash Siberia», один из посетителей магазина потерял дебетовую карту, находясь в магазине. Однако позже ему пришло уведомление о том, что картой расплатился кто-то другой. Мужчина обратился к администрации, которая проверила камеры видеонаблюдения, где видно, что покупки оплачивал человек в форме.
— В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В магазине «Лента» на улице Кирзаводской, 1а отказались от комментариев.
Накануне НГС писал о том, что новосибирский полицейский получил взятку лапшой «Роллтон», гречкой, водкой и другими продуктами. Его приговорили к условному сроку и лишили звания.