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«Я нуждаюсь в полиции»: на Станиславского под окнами нашли записку с просьбой о помощи

В МВД начали проверку

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Полиция приехала в квартиру, указанную в записке

Полиция приехала в квартиру, указанную в записке

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Сегодня утром, в 07:10, около остановки «Площадь Станиславского» сибирячка обнаружила записку. В ней говорилось, что кому-то в одном из домов на Титова нужна помощь полиции.

— На Станиславского на улице валяются такие записки. Уже позвонила в полицию, поехала туда, — рассказала женщина НГС.

В тексте записки указаны номер квартиры и дома, жильцу которой, судя по всему, и потребовалась помощь.

— По данному адресу выехали сотрудники полиции. Информация о том, что нужна помощь, не подтвердилась. В настоящее время проводится проверка, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что в указанной квартире живет мужчина.

Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска нашла записку со словами «Мы в рабстве» в упаковке с помидорами черри. После этого производитель начал внутреннюю проверку.

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площадь Станиславскогополициязаписка
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