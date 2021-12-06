«Я нуждаюсь в полиции»: на Станиславского под окнами нашли записку с просьбой о помощи

Сегодня утром, в 07:10, около остановки «Площадь Станиславского» сибирячка обнаружила записку. В ней говорилось, что кому-то в одном из домов на Титова нужна помощь полиции.
— На Станиславского на улице валяются такие записки. Уже позвонила в полицию, поехала туда, — рассказала женщина НГС.
В тексте записки указаны номер квартиры и дома, жильцу которой, судя по всему, и потребовалась помощь.
— По данному адресу выехали сотрудники полиции. Информация о том, что нужна помощь, не подтвердилась. В настоящее время проводится проверка, — рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что в указанной квартире живет мужчина.
Ранее НГС писал о том, что жительница Новосибирска нашла записку со словами «Мы в рабстве» в упаковке с помидорами черри. После этого производитель начал внутреннюю проверку.