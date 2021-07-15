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«Мы в рабстве»: сибирячка нашла тревожное послание в упаковке помидоров. Что говорит изготовитель

Писать заявление о находке в полицию женщина не стала

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Упаковку черри сибирячка приобрела вчера, 14 июля

Упаковку черри сибирячка приобрела вчера, 14 июля

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Жительница Новосибирска купила в магазине помидоры черри и обнаружила внутри тревожное послание. Внутри упаковки лежала записка с текстом: «Помогите, нас держат в рабстве».

Как рассказала сама сибирячка Прецеденту, находку обнаружили уже дома. Упаковка с черри была куплена в магазине «Ярче!» на Гусинобродском шоссе. Согласно надписи на коробочке с овощами, изготовителем помидоров является ООО «Овощи Ставрополья». Эта организация относится к агропромышленному холдингу «Экокультура».

В пресс-службе холдинга корреспонденту НГС сообщили, что впервые слышат об этом инциденте:

— Это явно какая-то дурацкая шутка. Вообще больше похоже на вброс конкурентов. Конкуренция на рынке большая, а наша компания серьезная. Мы — лидер тепличного производства. Очень это странно, поскольку все у нас роботизировано — то есть все фасовки доверены машинам. Само собой, в рабстве мы никого не держим.

Также информация о неожиданной находке поступала и в полицию.

— 15 июля в отдел полиции № 5 «Дзержинский» управления МВД России по городу Новосибирску обратилась жительница города, которая пояснила, что в одном из магазинов города она купила упаковку помидоров, где лежала записка с просьбой о помощи. Сотрудники полиции предложили женщине написать заявление в установленном порядке, но та отказалась и покинула отдел полиции. Данная информация была зарегистрирована должным образом. По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В конце мая новосибирцы нашли у дома по адресу Адриена Лежена, 17 странные записки с просьбой о помощи. Позднее следователи нашли их автора — девушку, которая выбрасывала записки из окна. СК выяснил причину ее поступка.

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