«Мы в рабстве»: сибирячка нашла тревожное послание в упаковке помидоров. Что говорит изготовитель

Жительница Новосибирска купила в магазине помидоры черри и обнаружила внутри тревожное послание. Внутри упаковки лежала записка с текстом: «Помогите, нас держат в рабстве».

Как рассказала сама сибирячка Прецеденту, находку обнаружили уже дома. Упаковка с черри была куплена в магазине «Ярче!» на Гусинобродском шоссе. Согласно надписи на коробочке с овощами, изготовителем помидоров является ООО «Овощи Ставрополья». Эта организация относится к агропромышленному холдингу «Экокультура».

В пресс-службе холдинга корреспонденту НГС сообщили, что впервые слышат об этом инциденте: