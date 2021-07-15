«Мы в рабстве»: сибирячка нашла тревожное послание в упаковке помидоров. Что говорит изготовитель

Жительница Новосибирска купила в магазине помидоры черри и обнаружила внутри тревожное послание. Внутри упаковки лежала записка с текстом: «Помогите, нас держат в рабстве».
Как рассказала сама сибирячка Прецеденту, находку обнаружили уже дома. Упаковка с черри была куплена в магазине «Ярче!» на Гусинобродском шоссе. Согласно надписи на коробочке с овощами, изготовителем помидоров является ООО «Овощи Ставрополья». Эта организация относится к агропромышленному холдингу «Экокультура».
В пресс-службе холдинга корреспонденту НГС сообщили, что впервые слышат об этом инциденте:
— Это явно какая-то дурацкая шутка. Вообще больше похоже на вброс конкурентов. Конкуренция на рынке большая, а наша компания серьезная. Мы — лидер тепличного производства. Очень это странно, поскольку все у нас роботизировано — то есть все фасовки доверены машинам. Само собой, в рабстве мы никого не держим.
Также информация о неожиданной находке поступала и в полицию.
— 15 июля в отдел полиции
В конце мая новосибирцы нашли у дома по адресу Адриена Лежена, 17 странные записки с просьбой о помощи. Позднее следователи нашли их автора — девушку, которая выбрасывала записки из окна. СК выяснил причину ее поступка.