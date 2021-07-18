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Производитель помидоров, в упаковке которых нашли тревожную записку, начал внутреннюю проверку

Представители холдинга рассказали о том, как работает внутреннее производство

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Компания утверждает, что ведет учет работ и рабочего времени сотрудников

Компания утверждает, что ведет учет работ и рабочего времени сотрудников

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Производитель помидоров черри АПХ «ЭКО-культура», в которых сибирячка обнаружила тревожную записку, рассказал, как ведется производство овощей на предприятии. По его словам, в нем минимально задействован человеческий труд.

Представители агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» сообщили, что из-за поступившей информации проводят внутреннюю проверку.

— Подавляющая часть рабочих процессов, в том числе в распределительных центрах холдинга, автоматизирована, и участие человека в фасовке готовой продукции лишь контролирующее. Помимо этого, на предприятии ведется учет рабочего времени сотрудников и проводимых ими работ, движения товаров. Компания обладает точными данными о составе, количестве и направлениях наших поставок за любой период времени с информацией о том, в какую смену и какой бригадой упакован товар, — уточнили в агропромышленном холдинге.

Также компания отметила, что делает ставку на штатный персонал и минимально привлекает аутсорсинг, который предполагает менее ответственное отношение к производству:

— Политика условий труда нацелена на то, чтобы каждый вновь пришедший сотрудник был настроен остаться как можно дольше внутри компании и дорожил своим местом работы. И, безусловно, все сотрудники компании — как постоянные, так и временные — имеют согласованный режим рабочего дня, время на отдых и возможность свободного перемещения. АПХ «ЭКО-культура» ответственно относится к выбору деловых партнеров и уверен в них. Тем не менее мы уже начали тщательное расследование ситуации, о которой сообщается в публикации.

В компании добавили, что ее продукция выращивается в Ставропольском крае, однако фасуется в индивидуальную упаковку в распределительном центре холдинга в Московской области.

В конце мая новосибирцы нашли у дома по адресу Адриена Лежена, 17 странные записки с просьбой о помощи. Позднее следователи нашли их автора — девушку, которая выбрасывала записки из окна. СК выяснил причину ее поступка.

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