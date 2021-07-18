Производитель помидоров, в упаковке которых нашли тревожную записку, начал внутреннюю проверку

Производитель помидоров черри АПХ «ЭКО-культура», в которых сибирячка обнаружила тревожную записку, рассказал, как ведется производство овощей на предприятии. По его словам, в нем минимально задействован человеческий труд.

Представители агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» сообщили, что из-за поступившей информации проводят внутреннюю проверку.

— Подавляющая часть рабочих процессов, в том числе в распределительных центрах холдинга, автоматизирована, и участие человека в фасовке готовой продукции лишь контролирующее. Помимо этого, на предприятии ведется учет рабочего времени сотрудников и проводимых ими работ, движения товаров. Компания обладает точными данными о составе, количестве и направлениях наших поставок за любой период времени с информацией о том, в какую смену и какой бригадой упакован товар, — уточнили в агропромышленном холдинге.

