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Бастрыкин поручил проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм и реабилитацию нацизма

С жалобой к силовикам обратилась инициативная «группа патриотов»

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Рэперов обвиняют в экстремизме

Рэперов обвиняют в экстремизме

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Следственный комитет проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron.

Как сказано в пресс-релизе СК, поводом для этого стало обращение граждан. Поручение по этому поводу своим подчиненным дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

— Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России в рамках доследственной проверки тщательно изучить доводы, изложенные в обращении к нему от инициативной «группы патриотов». В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Инициаторы обращения считают, что музыканты в своих песнях пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов. Также они нашли в творчестве рэп-исполнителей попытки реабилитации нацизма и признаки экстремистской деятельности.

— Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку, — рассказали в СК РФ.

Новость была обновлена в 19:35.

Обращение «группы патриотов России» оказалось вымышленным. Его автор, Дмитрий Якушев, в своем блоге на «Живом Журнале» назвал его «сатирой на наше время» и попросил СК «остановиться».

Ранее Бастрыкин обвинил Моргенштерна в «продаже наркотиков через интернет». После этого рэпер, предположительно, покинул страну. На днях за пропаганду наркотиков осудили Элджея: артисту назначили штраф в 100 тысяч рублей.

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