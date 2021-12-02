В одном из домов Новосибирска на глазах у жителей украли подъездную дверь. Происшествие попало на видео

По словам диспетчера аварийной службы, обслуживающей указанный дом, это наверняка была кража. Управляющая компания подала заявление в полицию.

— Для ремонта подъездные двери не увозят, их ремонтируют на месте. А здесь ее просто сняли и увезли. Поражает также, что жители видели это, и ни у кого не возникло вопросов, куда уносят их дверь.