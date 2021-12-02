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В одном из домов Новосибирска на глазах у жителей украли подъездную дверь. Происшествие попало на видео

Злоумышленники действовали втроем

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Местные жители видели, как выносят их дверь, но ни у кого не возникло вопросов

Местные жители видели, как выносят их дверь, но ни у кого не возникло вопросов

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Сегодня днем в доме на улице Владимира Высоцкого, 40/2 в Октябрьском районе Новосибирска неизвестные сняли и украли подъездную дверь. На видео, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», видно, как трое человек грузят металлическую дверь в фургон.

По словам диспетчера аварийной службы, обслуживающей указанный дом, это наверняка была кража. Управляющая компания подала заявление в полицию.

— Для ремонта подъездные двери не увозят, их ремонтируют на месте. А здесь ее просто сняли и увезли. Поражает также, что жители видели это, и ни у кого не возникло вопросов, куда уносят их дверь.

Это не первая аналогичная ситуация. По словам диспетчера, ранее неизвестные украли металлический забор возле того же дома. Сотрудница УК предполагает, что в обоих случаях украденное имущество сдали на металлолом.

В полиции прокомментировали ситуацию.

— В полицию поступило сообщение, что в доме на улице Высоцкого внутри подъезда отсутствует железная дверь. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства, — сообщили в полиции.

Также сегодня жители Ключ-Камышенского плато услышали стрельбу со снегохода — полиция начала проверку.

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кражаулица Владимира Высоцкого
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