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Жители Ключ-Камышенского плато услышали стрельбу со снегохода — полиция начала проверку

Очевидцы считают, что катающиеся охотились на зайцев

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Снегоход был замечен в микрорайоне в 12 часов дня

Снегоход был замечен в микрорайоне в 12 часов дня

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Сегодня днем, 2 декабря, в Новосибирске заметили двух человек, которые ездили на снегоходе по пустырю на Ключ-Камышенском плато. Один из очевидцев утверждает, что они охотились на зайцев.

По словам жителя дома на улице Пролетарской, 271/3, он заметил людей на снегоходе около 12:00. Они катались там примерно 40 минут.

— Здесь поляна, на ней из микрорайона люди катаются на лыжах, гуляют с детьми. Сегодня где-то с 12:00 до 13:00 на снегоходе две персоналии каких-то катались, было видно, что двух зайцев застрелили. Полицию вызвали, приехали через 2 часа, когда некого ловить было. Заявление написали, — рассказал очевидец корреспонденту НГС.

В пресс-службе ГУ МВД России по НСО прокомментировали ситуацию:

— В отдел полиции № 6 Октябрьского района Новосибирска поступило заявление, что в жилмассиве была слышна стрельба и шум снегохода. В настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего и возможных нарушителей.

В ноябре НГС писал, что в Новосибирске ищут людей на квадроциклах, которые в упор расстреляли собаку из ружья. У нее нашли дробь в области легкого и позвоночника. Спасти животное не удалось.

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