Жители Ключ-Камышенского плато услышали стрельбу со снегохода — полиция начала проверку

Сегодня днем, 2 декабря, в Новосибирске заметили двух человек, которые ездили на снегоходе по пустырю на Ключ-Камышенском плато. Один из очевидцев утверждает, что они охотились на зайцев.

По словам жителя дома на улице Пролетарской, 271/3, он заметил людей на снегоходе около 12:00. Они катались там примерно 40 минут.