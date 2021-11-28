Во дворе новосибирской многоэтажки поймали дебошира — при задержании с него свалились штаны

Ночью 28 ноября сотрудники Росгвардии задержали мужчину: он бил по припаркованным у дома автомобилям. Инцидент и задержание попали на камеры видеонаблюдения.
— Проснулись в третьем часу ночи от криков, — написала в редакцию НГС жительница дома на Гусинобродском шоссе, 31
Женщина сообщила, что по записям с камер видеонаблюдения понятно, что мужчина от кого-то убегал. Одной из машин он свернул зеркало заднего вида, а при появлении силовиков попытался убежать, сделав круг вокруг того же автомобиля. При задержании с мужчины слетели штаны — в таком виде его вывели за пределы видимости камеры.
В пресс-службе ГУ МВД подтвердили вызов полиции на место.
— На место были направлены сотрудники Росгвардии, которые доставили гражданина в отдел полиции. В настоящее время все обстоятельства выясняются, — сообщили в ведомстве.
В конце лета двое нетрезвых мужчин пытались разломать и увезти ограждение дороги на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской, но им это не удалось: очевидцы вызвали полицию.