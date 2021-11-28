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Во дворе новосибирской многоэтажки поймали дебошира — при задержании с него свалились штаны

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения — по ним видно, что мужчина был нетрезв

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Дом на Гусинобродском шоссе, 31 проснулся <nobr class="_">в 2 часа</nobr> ночи из-за дебошира

Дом на Гусинобродском шоссе, 31 проснулся в 2 часа ночи из-за дебошира

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Ночью 28 ноября сотрудники Росгвардии задержали мужчину: он бил по припаркованным у дома автомобилям. Инцидент и задержание попали на камеры видеонаблюдения.

— Проснулись в третьем часу ночи от криков, — написала в редакцию НГС жительница дома на Гусинобродском шоссе, 31 Екатерина Б. — За окном полицейские пытались утихомирить буйного гражданина. Он сопротивлялся, в результате чего был повален на землю и закован в наручники. Его повели, судя по всему, в полицейскую машину.

Женщина сообщила, что по записям с камер видеонаблюдения понятно, что мужчина от кого-то убегал. Одной из машин он свернул зеркало заднего вида, а при появлении силовиков попытался убежать, сделав круг вокруг того же автомобиля. При задержании с мужчины слетели штаны — в таком виде его вывели за пределы видимости камеры.

В пресс-службе ГУ МВД подтвердили вызов полиции на место.

— На место были направлены сотрудники Росгвардии, которые доставили гражданина в отдел полиции. В настоящее время все обстоятельства выясняются, — сообщили в ведомстве.

В конце лета двое нетрезвых мужчин пытались разломать и увезти ограждение дороги на пересечении улиц Фрунзе и Ипподромской, но им это не удалось: очевидцы вызвали полицию.

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Гусинобродское шоссеРосгвардияпьяный дебоширхулиганство
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